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6 марта 2020, 12:46



Кинокомплекс «Родина» приглашает юных норильчан на бесплатные показы мультфильмов в рамках Всероссийского конкурса анимационного кино.

Расписание открытых показов в кинокомплексе «Родина»: 11 марта 16.00-17.00 - программа «0+»; 17.00-18.00 - программа «12+». 12 марта 16.00-17.00 - программа «6+»; 17.00-18.00 - программа «12+». 13 марта 16.00-18.00 - программа «6+». В 2019 году акция «Открытая премьера» была проведена более чем в 300 населённых пунктах России. Число площадок превысило 400, а суммарное количество зрителей, посмотревших фильмы, достигло 125 тыс. человек. В этом году для «Открытой премьеры» организаторы предложили одну программу с возрастным ограничением «0+», две программы «6+» и две программы «12+». Продолжительность каждой программы (сборник анимационных фильмов) - 60 минут. Вход по пригласительным, которые будут доступны за 20 минут до начала сеансов в кассе кинокомплекса «Родина» (Ленинский пр., 7). Справки по телефону 48-09-11. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:314 С 11 по 13 марта «Родина», а вместе с ней и Норильск, впервые станут площадкой широкомасштабной всероссийской акции «Открытая премьера» в рамках XXV Российского фестиваля анимационного кино. Конкурс предполагает показ новейших мультфильмов конкурсной программы фестиваля и прямое голосование за лучшую, по мнению зрителей, картину.Расписание открытых показов в кинокомплексе «Родина»:11 марта16.00-17.00 - программа «0+»;17.00-18.00 - программа «12+».12 марта16.00-17.00 - программа «6+»;17.00-18.00 - программа «12+».13 марта16.00-18.00 - программа «6+».В 2019 году акция «Открытая премьера» была проведена более чем в 300 населённых пунктах России. Число площадок превысило 400, а суммарное количество зрителей, посмотревших фильмы, достигло 125 тыс. человек.В этом году для «Открытой премьеры» организаторы предложили одну программу с возрастным ограничением «0+», две программы «6+» и две программы «12+». Продолжительность каждой программы (сборник анимационных фильмов) - 60 минут.Вход по пригласительным, которые будут доступны за 20 минут до начала сеансов в кассе кинокомплекса «Родина» (Ленинский пр., 7).Справки по телефону 48-09-11.Фото Владимира Макушкина