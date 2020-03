Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42773

6 марта 2020, 12:47



Фестиваль швейцарской культуры пройдёт в Норильске 10-13 марта.

- Наша основная цель – показать норильчанам современный культурный процесс без сложившихся стереотипов о странах и народах. Наш гость этого года – Швейцария – ломает все стереотипы. В программе фестиваля норильчане увидят страну такой, какой её не знают. Чуть больше поймут менталитет, самоиронию, жизненные стремления, открытое и уважительное отношение швейцарцев к другим людям, - делится директор Музея Норильска и инициатор программы Наталья Федянина. Фестиваль пройдёт в основном здании Музея Норильска – на Ленинском проспекте, 14. Кураторы программы фестиваля - Кирилл Гаврилин, профессор, советник ректора Строгановской академии; Наталья Федянина, директор музейно-выставочного комплекса «Музей Норильска». В событиях фестиваля примут участие высокие гости - посол Швейцарии в России Ив Россье и куратор культурных проектов посольства Швейцарии в России Мод Мабияр. В программу фестиваля традиционно вошли кинопоказы - пять фильмов, которые расскажут о том, как в стране прямой демократии женщины получили избирательное право только в 1971 году; о том, отправляются ли сегодняшние молодые швейцарцы за границу в поисках военной удачи, как это было во времена Людовика XVI; о том, трудно ли стать швейцарцем. На выставке «Народный голос. Глас народа» можно будет увидеть плакаты к часто проводимым швейцарским референдумам с 1918 года до сегодняшнего дня. В программе также - презентации двух новых книг. Одна из них рассказывает о путешествии швейцарцев по российскому Заполярью – это фотодокументация известного фотографа Беата Швайцера и тексты писателя Урса Манхарта о Норильске, Диксоне и Териберке. Ещё одна книга о творчестве швейцарских художников под псевдонимом Плонк & Реплонк – фонтанирующий швейцарский юмор, демонстрирующий «не только скупую функциональность, неизбывный авантюризм и тягу к роскоши, но и чумовую способность к иронии, редкой даже в привыкшей к самовысмеиванию Швейцарии» (из предисловия Михаила Маяцкого). Фестиваль стартует 10 марта в 18.30 и начнётся с вернисажа выставки плакатной графики. Вход на открытие – свободный. Программа кинопоказов: 10 марта в 19.00 - Швейцарец Крис / Chris the Swiss. Документальная анимация, 90 минут, 2018, 16+ 11 марта в 19.30 - Родина / Heimatland. Драма, 99 минут, 2015, 16+ 12 марта в 18.30: - Божественный порядок / Die göttliche Ordnung. Ретро-драмеди, 96 минут, 2017, 14+; а сразу после - Женщина и поезд / La femme et le TGV. Короткометражный фильм, 30 минут, 2016, 12+ 13 марта в 18.30 - Как стать швейцарцем / Die Schweizermacher. Сатирическая комедия, 107 минут, 1979, 12+ Билеты на показы фильмов приобретайте заранее в кассе музея с 11.00 до 19.00 ежедневно, кроме понедельника, в пятницу с 13.00 до 21.00. Касса - 46-13-26, справки - 46-52-78. Организаторы выражают признательность посольству Швейцарии за предоставленные Музею Норильска материалы. Нельзя не отметить активное участие и значимый вклад посольства в укрепление культурных связей и развитие сотрудничества между Россией и Швейцарией.

Просмотров:387 Ломающая стереотипы, гостеприимная и ироничная Швейцария станет уже третьим гостем в рамках ежегодной музейной программы «Здравствуй, Норильск!». Это программа-открытие большого мира, которая позиционирует наш город как открытый, вдохновляющий и созидающий, где встречаются люди разных культур, обсуждается и рождается искусство.- Наша основная цель – показать норильчанам современный культурный процесс без сложившихся стереотипов о странах и народах. Наш гость этого года – Швейцария – ломает все стереотипы. В программе фестиваля норильчане увидят страну такой, какой её не знают. Чуть больше поймут менталитет, самоиронию, жизненные стремления, открытое и уважительное отношение швейцарцев к другим людям, - делится директор Музея Норильска и инициатор программы Наталья Федянина.Фестиваль пройдёт в основном здании Музея Норильска – на Ленинском проспекте, 14. Кураторы программы фестиваля - Кирилл Гаврилин, профессор, советник ректора Строгановской академии; Наталья Федянина, директор музейно-выставочного комплекса «Музей Норильска». В событиях фестиваля примут участие высокие гости - посол Швейцарии в России Ив Россье и куратор культурных проектов посольства Швейцарии в России Мод Мабияр.В программу фестиваля традиционно вошли кинопоказы - пять фильмов, которые расскажут о том, как в стране прямой демократии женщины получили избирательное право только в 1971 году; о том, отправляются ли сегодняшние молодые швейцарцы за границу в поисках военной удачи, как это было во времена Людовика XVI; о том, трудно ли стать швейцарцем.На выставке «Народный голос. Глас народа» можно будет увидеть плакаты к часто проводимым швейцарским референдумам с 1918 года до сегодняшнего дня.В программе также - презентации двух новых книг. Одна из них рассказывает о путешествии швейцарцев по российскому Заполярью – это фотодокументация известного фотографа Беата Швайцера и тексты писателя Урса Манхарта о Норильске, Диксоне и Териберке. Ещё одна книга о творчестве швейцарских художников под псевдонимом Плонк & Реплонк – фонтанирующий швейцарский юмор, демонстрирующий «не только скупую функциональность, неизбывный авантюризм и тягу к роскоши, но и чумовую способность к иронии, редкой даже в привыкшей к самовысмеиванию Швейцарии» (из предисловия Михаила Маяцкого).Фестиваль стартует 10 марта в 18.30 и начнётся с вернисажа выставки плакатной графики. Вход на открытие – свободный.Программа кинопоказов:10 марта в 19.00 - Швейцарец Крис / Chris the Swiss.Документальная анимация, 90 минут, 2018, 16+11 марта в 19.30 - Родина / Heimatland.Драма, 99 минут, 2015, 16+12 марта в 18.30:- Божественный порядок / Die göttliche Ordnung. Ретро-драмеди, 96 минут, 2017, 14+; а сразу после- Женщина и поезд / La femme et le TGV.Короткометражный фильм, 30 минут, 2016, 12+13 марта в 18.30 - Как стать швейцарцем / Die Schweizermacher. Сатирическая комедия, 107 минут, 1979, 12+Билеты на показы фильмов приобретайте заранее в кассе музея с 11.00 до 19.00 ежедневно, кроме понедельника, в пятницу с 13.00 до 21.00. Касса - 46-13-26, справки - 46-52-78.Организаторы выражают признательность посольству Швейцарии за предоставленные Музею Норильска материалы. Нельзя не отметить активное участие и значимый вклад посольства в укрепление культурных связей и развитие сотрудничества между Россией и Швейцарией.