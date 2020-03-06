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6 марта 2020, 13:13



Юрий Захаринский получил удостоверение кандидата в депутаты Законодательного собрания Красноярского края.

Вручение состоялось в территориальной избирательной комиссии Норильска. Председатель ТИК Евгений Волик представил кандидата членам комиссии, подтвердил его правомочность баллотироваться в Заксобрание и выдал соответствующее удостоверение. Отметим, экс-зампредседатель правительства Красноярского края Юрий Захаринский примет участие в дополнительных выборах по Норильскому избирательному одномандатному округу № 21. В настоящее время кандидат встречается с трудовыми коллективами местных предприятий, жителями города, собирает информацию, вникает в текущую проблематику. Свою предвыборную программу Захаринский планирует строить в том числе и на предложениях жителей города. «Хочу обозначить свою позицию: мне есть что сказать и что предложить норильчанам. Я провёл в Норильске 23 года своей жизни, фактически этот город стал для меня родным. И когда поступило предложение баллотироваться в Законодательное собрание края по норильскому округу, я его принял с радостью. Не скрою, я советовался с женой, с коллегами, прежде чем принять такое важное решение. И вместе мы пришли к выводу, что мой опыт, полученный в обеих ветвях краевой власти – и в Заксобрании, и в правительстве, может оказаться для Норильска очень полезным. К тому же в настоящее время я работаю в Сибирском федеральном университете, возглавляю департамент изучения Арктики, и мы уделяем достаточно много времени и сил решению вопросов развития северных территорий», - отметил кандидат Юрий Захаринский. Он поблагодарил норильчан за поддержку и выразил уверенность, что избирательная кампания пройдёт согласно сложившимся на Севере традициям открытости и прозрачности демократических выборных процедур. По данным территориальной избирательной комиссии Норильска, на 5 марта помимо Юрия Захаринского регистрацию получили ещё два кандидата в депутаты ЗС: Наталья Кармановская и Михаил Андрушко.

Просмотров:469 Вручение состоялось в территориальной избирательной комиссии Норильска. Председатель ТИК Евгений Волик представил кандидата членам комиссии, подтвердил его правомочность баллотироваться в Заксобрание и выдал соответствующее удостоверение.Отметим, экс-зампредседатель правительства Красноярского края Юрий Захаринский примет участие в дополнительных выборах по Норильскому избирательному одномандатному округу № 21. В настоящее время кандидат встречается с трудовыми коллективами местных предприятий, жителями города, собирает информацию, вникает в текущую проблематику. Свою предвыборную программу Захаринский планирует строить в том числе и на предложениях жителей города.«Хочу обозначить свою позицию: мне есть что сказать и что предложить норильчанам. Я провёл в Норильске 23 года своей жизни, фактически этот город стал для меня родным. И когда поступило предложение баллотироваться в Законодательное собрание края по норильскому округу, я его принял с радостью. Не скрою, я советовался с женой, с коллегами, прежде чем принять такое важное решение. И вместе мы пришли к выводу, что мой опыт, полученный в обеих ветвях краевой власти – и в Заксобрании, и в правительстве, может оказаться для Норильска очень полезным. К тому же в настоящее время я работаю в Сибирском федеральном университете, возглавляю департамент изучения Арктики, и мы уделяем достаточно много времени и сил решению вопросов развития северных территорий», - отметил кандидат Юрий Захаринский.Он поблагодарил норильчан за поддержку и выразил уверенность, что избирательная кампания пройдёт согласно сложившимся на Севере традициям открытости и прозрачности демократических выборных процедур.По данным территориальной избирательной комиссии Норильска, на 5 марта помимо Юрия Захаринского регистрацию получили ещё два кандидата в депутаты ЗС: Наталья Кармановская и Михаил Андрушко.