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6 марта 2020, 13:15

Норильские дети - за безопасную дорогу!


Завершился городской конкурс видеороликов «Безопасная дорога - НАШ выбор». Он проводился второй раз управлением общего и дошкольного образования. Ранее свои видеоролики демонстрировали только старшеклассники, а в этом году к ним впервые присоединились детские сады. С 1 декабря 2019 года по 14 февраля этого года 23 детских сада и 16 школ генерировали идеи, писали сценарии, снимали, монтировали и озвучивали свои социальные видеоролики. Каждый из мини-фильмов должен был вызывать эмоции у зрителей, а также привлекать внимание к вопросу безопасности на дорогах Большого Норильска, детского дорожно-транспортного травматизма, к соблюдению правил дорожного движения, формированию правовой культуры.
На суд жюри, в состав которого вошли специалисты управления общего и дошкольного образования, представители Госавтоинспекции и детской телестудии «Перемена», было представлено 39 видеороликов. Оценивались творческий подход, оригинальность и оформление. Важно было и соответствие содержания заявленной в конкурсе тематике. Также учитывались композиционное решение, оправданность применяемых в ролике эффектов, уровень технического исполнения, использование спецэффектов, заставок, переходов и так далее. Победителей определяли по количеству набранных баллов.
Лучшими признаны видеоролики детских садов № 5 «Норильчонок» и № 84 «Голубок», школ № 16 и 14.
Фото Владимира Макушкина
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