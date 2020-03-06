Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42776

6 марта 2020, 13:18



Весенняя «Подарошная» приглашает норильчан посетить благотворительную ярмарку изделий ручной работы.

Ярмарка открылась в СРК «Арена» вчера и будет работать с 12 до 20 часов до 8 марта. Здесь можно увидеть и приобрести работы более 70 мастеров декоративно-прикладного творчества. Все авторские работы выполнены с большой теплотой и любовью и станут отличным подарком дорогим людям и презентом коллегам по работе. А самое главное - мужчинам не придётся ломать голову над тем, чем одарить свои половинки: барышни-мастерицы помогут с выбором подарка и его красивой упаковкой. Совершая покупки на «Подарошной», норильчане помогают детям, подопечным благотворительного фонда «69 параллель». Все вырученные в ходе ярмарки средства будут переданы на реализацию программы «Безграничные возможности» - на направления «Лыжи мечты. Ролики» и «Гидрореабилитация». Для того чтобы 12 ребятишек с ОВЗ и детей-инвалидов могли пройти месячный курс индивидуальных занятий по гидрореабилитации и роликам, необходимо собрать 96 тысяч рублей. Чем больше средств будет собрано, тем большее количество занятий смогут посетить подопечные благотворительного фонда и тем самым улучшить своё здоровье. Узнать больше о деятельности благотворительного фонда «69 параллель» и его подопечных можно на сайте организации www.bf69.ru. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:371 Ярмарка открылась в СРК «Арена» вчера и будет работать с 12 до 20 часов до 8 марта. Здесь можно увидеть и приобрести работы более 70 мастеров декоративно-прикладного творчества. Все авторские работы выполнены с большой теплотой и любовью и станут отличным подарком дорогим людям и презентом коллегам по работе. А самое главное - мужчинам не придётся ломать голову над тем, чем одарить свои половинки: барышни-мастерицы помогут с выбором подарка и его красивой упаковкой.Совершая покупки на «Подарошной», норильчане помогают детям, подопечным благотворительного фонда «69 параллель». Все вырученные в ходе ярмарки средства будут переданы на реализацию программы «Безграничные возможности» - на направления «Лыжи мечты. Ролики» и «Гидрореабилитация». Для того чтобы 12 ребятишек с ОВЗ и детей-инвалидов могли пройти месячный курс индивидуальных занятий по гидрореабилитации и роликам, необходимо собрать 96 тысяч рублей. Чем больше средств будет собрано, тем большее количество занятий смогут посетить подопечные благотворительного фонда и тем самым улучшить своё здоровье.Узнать больше о деятельности благотворительного фонда «69 параллель» и его подопечных можно на сайте организации www.bf69.ru.Фото Владимира Макушкина