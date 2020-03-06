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6 марта 2020, 13:19



В 15-м туре Суперлиги МФК «Норильский никель» сыграет с действующим чемпионом - «Тюменью». Представляем соперника норильчан.

Двухматчевое противостояние пройдёт в Тюмени 7 и 8 марта (в 11 и 13 часов по московскому времени соответственно). Прямая трансляция обеих игр будет доступна на официальном канале Ассоциации мини-футбола России в YouTube. Также субботнюю встречу – центральную в туре - покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Сейчас у «Норильского никеля» 33 очка - северяне занимают пятое место турнирной таблицы. «Тюмень» с 40 очками в активе расположилась на строчку выше. При этом история личных встреч между клубами насчитывает 61 матч, в 29 из которых побеждали тюменцы, в 19 - норильчане. Ещё 13 игр завершились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей – 223:215 в пользу «Тюмени». В первом круге нынешнего сезона в Норильске команды обменялись победами: 5:4 в пользу гостей и 6:2 – в пользу хозяев площадки. Представляем соперника «Норильского никеля»: МФК «Тюмень» был основан в 1999 году. Первые два сезона клуб назывался «Сибнефтепровод» и играл во второй по значимости лиге страны. Нынешнее название тюменцы приобрели в сезоне 2001/2002 с выходом в Высшую лигу, на тот момент – элитный дивизион. Первый по-настоящему серьёзный успех к «Тюмени» пришёл в сезоне 2009/2010 – выход в финал Кубка России и серебряные медали чемпионата страны. Впоследствии команда с берегов Туры ещё дважды – в 2013 и 2018 годах – становилась бронзовым призёром Суперлиги, пока, наконец, в сезоне 2019/2020 не добилась главного успеха – победы в чемпионате. Кроме того, по ходу нынешнего сезона тюменцы пробились в престижный «Финал четырёх» Лиги чемпионов УЕФА, где уже в апреле поборются за главный европейский мини-футбольный трофей с московским КПРФ - серебряным призёром прошлого чемпионата России, а также с испанскими грандами - «Барселоной» и «Эль-Посо Мурсия».

Просмотров:363 Двухматчевое противостояние пройдёт в Тюмени 7 и 8 марта (в 11 и 13 часов по московскому времени соответственно). Прямая трансляция обеих игр будет доступна на официальном канале Ассоциации мини-футбола России в YouTube. Также субботнюю встречу – центральную в туре - покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».Сейчас у «Норильского никеля» 33 очка - северяне занимают пятое место турнирной таблицы. «Тюмень» с 40 очками в активе расположилась на строчку выше.При этом история личных встреч между клубами насчитывает 61 матч, в 29 из которых побеждали тюменцы, в 19 - норильчане. Ещё 13 игр завершились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей – 223:215 в пользу «Тюмени». В первом круге нынешнего сезона в Норильске команды обменялись победами: 5:4 в пользу гостей и 6:2 – в пользу хозяев площадки.Представляем соперника «Норильского никеля»:МФК «Тюмень» был основан в 1999 году. Первые два сезона клуб назывался «Сибнефтепровод» и играл во второй по значимости лиге страны. Нынешнее название тюменцы приобрели в сезоне 2001/2002 с выходом в Высшую лигу, на тот момент – элитный дивизион.Первый по-настоящему серьёзный успех к «Тюмени» пришёл в сезоне 2009/2010 – выход в финал Кубка России и серебряные медали чемпионата страны. Впоследствии команда с берегов Туры ещё дважды – в 2013 и 2018 годах – становилась бронзовым призёром Суперлиги, пока, наконец, в сезоне 2019/2020 не добилась главного успеха – победы в чемпионате.Кроме того, по ходу нынешнего сезона тюменцы пробились в престижный «Финал четырёх» Лиги чемпионов УЕФА, где уже в апреле поборются за главный европейский мини-футбольный трофей с московским КПРФ - серебряным призёром прошлого чемпионата России, а также с испанскими грандами - «Барселоной» и «Эль-Посо Мурсия».