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6 марта 2020, 14:38



Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в Арктике до 2035 года.

К основным национальным интересам РФ в Арктике отнесены: «обеспечение суверенитета и территориальной целостности РФ; сохранение Арктики как территории мира, стабильного и взаимовыгодного партнёрства; обеспечение высокого качества жизни и благосостояния населения Арктической зоны РФ; развитие Арктической зоны РФ в качестве стратегической ресурсной базы и её рациональное использование в целях ускорения экономического роста РФ; развитие Северного морского пути в качестве конкурентоспособной на мировом рынке национальной транспортной коммуникации РФ; охрана окружающей среды в Арктике, защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, проживающих на территории Арктической зоны РФ». В документе также перечислены основные вызовы в сфере обеспечения национальной безопасности в Арктике: «Попытки ряда иностранных государств пересмотреть базовые положения международных договоров, регулирующих хозяйственную и иную деятельность в Арктике, и создать системы национального правового регулирования без учёта таких договоров и региональных форматов сотрудничества; незавершённость международного правового разграничения морских пространств в Арктике; воспрепятствование осуществлению РФ законной хозяйственной или иной деятельности в Арктике со стороны иностранных государств и (или) международных организаций; наращивание иностранными государствами военного присутствия в Арктике и возрастание конфликтного потенциала в регионе; дискредитация деятельности РФ в Арктике». Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:328 Как говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации, «Основы являются документом стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и разработаны в целях защиты национальных интересов Российской Федерации в Арктике». Документ определяет «цели, основные направления и задачи, а также механизмы реализации государственной политики Российской Федерации в Арктике», сообщает ТАСС.К основным национальным интересам РФ в Арктике отнесены: «обеспечение суверенитета и территориальной целостности РФ; сохранение Арктики как территории мира, стабильного и взаимовыгодного партнёрства; обеспечение высокого качества жизни и благосостояния населения Арктической зоны РФ; развитие Арктической зоны РФ в качестве стратегической ресурсной базы и её рациональное использование в целях ускорения экономического роста РФ; развитие Северного морского пути в качестве конкурентоспособной на мировом рынке национальной транспортной коммуникации РФ; охрана окружающей среды в Арктике, защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, проживающих на территории Арктической зоны РФ».В документе также перечислены основные вызовы в сфере обеспечения национальной безопасности в Арктике: «Попытки ряда иностранных государств пересмотреть базовые положения международных договоров, регулирующих хозяйственную и иную деятельность в Арктике, и создать системы национального правового регулирования без учёта таких договоров и региональных форматов сотрудничества; незавершённость международного правового разграничения морских пространств в Арктике; воспрепятствование осуществлению РФ законной хозяйственной или иной деятельности в Арктике со стороны иностранных государств и (или) международных организаций; наращивание иностранными государствами военного присутствия в Арктике и возрастание конфликтного потенциала в регионе; дискредитация деятельности РФ в Арктике».Фото Дениса Кожевникова