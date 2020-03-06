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6 марта 2020, 15:04



Внесены изменения в правила эксплуатации беспилотников.

«При этом данные требования закона не применяются в случае выполнения визуальных полётов воздушных судов с максимальной взлётной массой до 30 кг, осуществляемых в пределах прямой видимости в светлое время суток на высотах менее 150 метров от земной или водной поверхности: вне диспетчерских зон аэродромов гражданской авиации, районов аэродромов (вертодромов) государственной и экспериментальной авиации, запретных зон, зон ограничения полётов, специальных зон, воздушного пространства над местами проведения публичных мероприятий, официальных спортивных соревнований, а также охранных мероприятий, проводимых в соответствии с Федеральным законом «О государственной охране»; на удалении не менее 5 км от контрольных точек неконтролируемых аэродромов и посадочных площадок», - сообщил норильский транспортный прокурор Руслан Романов. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:316 Как разъяснил норильский транспортный прокурор, в настоящее время использование воздушного пространства беспилотным воздушным судном осуществляется на основании плана полёта и разрешения на использование воздушного пространства.«При этом данные требования закона не применяются в случае выполнения визуальных полётов воздушных судов с максимальной взлётной массой до 30 кг, осуществляемых в пределах прямой видимости в светлое время суток на высотах менее 150 метров от земной или водной поверхности: вне диспетчерских зон аэродромов гражданской авиации, районов аэродромов (вертодромов) государственной и экспериментальной авиации, запретных зон, зон ограничения полётов, специальных зон, воздушного пространства над местами проведения публичных мероприятий, официальных спортивных соревнований, а также охранных мероприятий, проводимых в соответствии с Федеральным законом «О государственной охране»; на удалении не менее 5 км от контрольных точек неконтролируемых аэродромов и посадочных площадок», - сообщил норильский транспортный прокурор Руслан Романов.Фото Дениса Кожевникова