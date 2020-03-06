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6 марта 2020, 15:08



Сегодня в театре премьера. Знаменитые похождения великого комбинатора зрителю представляет режиссёр Яков Ломкин.

После первого, пробного, просмотра, даже несмотря на «сырость» работы, как уверяет режиссёр, можно говорить о том, что «Бендериада» удалась. Здесь замешаны шутки классиков, известные нам с пелёнок, но от этого не менее смешные с находками творческой группы. Здесь есть и смешное, и грустное, и философское, и легкомысленное. Здесь всего в меру - и музыки, и танцев, и неожиданных поворотов. Это интересный, хорошо сделанный спектакль для широкого зрителя, о чём и говорит режиссёр. - У нас нет задачи сделать какой-то странный спектакль, который оценили бы критики, но абсолютно не поняла бы публика. Для меня зрительский успех значительно важнее, чем признание узких специалистов. Да и вообще, большая сцена - не для лабораторных экспериментов, это я как главный режиссёр театра сам понимаю. Я за зрительский театр, который при этом не должен быть скучным, обыденным. Мы тоже шалим, дурачимся, ищем необычные решения, - говорит Яков Ломкин. К слову, Яков Ломкин - известный артист театра и кино, режиссёр, за плечами которого школа ГИТИС. Как артист театра «Сатирикон» им. А. Райкина занят там во многих постановках. Как режиссёр сотрудничает с театрами Москвы и других городов России. С 2017 году в качестве главного режиссёра работает в Государственном русском драматическом театре Удмуртии в Ижевске. Преподает актёрское мастерство в «Театральной школе К. Райкина». Накануне премьеры «Телёнка золотого» режиссёр придирчиво всматривается в каждую сцену, записывает в блокнот замечания. Утверждает, что пока говорить о целостной конструкции рано, ещё есть сутки на доработку. - Мы ещё только рождаем постановку. Во время первой встречи со зрителем мы смотрим, что «работает», что нет. Это очень сложный жанр - с одной стороны нужно быть очень лёгким и свободным, а с другой - чётко чувствовать резкие переходы. Сейчас спектакль будет расти, в течение трех показов подряд всё «уляжется» и дальше актёры будут просто получать удовольствие от игры, - отмечает Ломкин. - Такой материал - это просто счастье. У нас прекрасная команда, с которой мне очень приятно работать. В целом, когда я смотрю на то, что сегодня получилось, мне не стыдно. Фото Александра Харитонова

Просмотров:315 «Телёнок золотой» - это те самые приключения Остапа-Сулеймана-Берта-Мария-Бендер-бея, известные, пожалуй, каждому из нас с детства, но поданные волей драматурга Андрея Иванова и режиссёра Якова Ломкина по-новому. Если в первоисточнике, романе Ильфа и Петрова, события происходят в хронологическом порядке и к чему в финале придут герои, читателю неизвестно, то в спектакле зритель сразу - с первой сцены - видит главного героя на румынской границе. И тут фактически параллельно разворачиваются две истории: воспоминания Остапа Бендера о весёлой жизни в молодости - здесь довольно точно воспроизводятся действия романа и непростые взаимоотношения героя с пограничниками, которые поймали контрабандиста - а это уже вольная импровизация постановщиков.После первого, пробного, просмотра, даже несмотря на «сырость» работы, как уверяет режиссёр, можно говорить о том, что «Бендериада» удалась. Здесь замешаны шутки классиков, известные нам с пелёнок, но от этого не менее смешные с находками творческой группы. Здесь есть и смешное, и грустное, и философское, и легкомысленное. Здесь всего в меру - и музыки, и танцев, и неожиданных поворотов. Это интересный, хорошо сделанный спектакль для широкого зрителя, о чём и говорит режиссёр.- У нас нет задачи сделать какой-то странный спектакль, который оценили бы критики, но абсолютно не поняла бы публика. Для меня зрительский успех значительно важнее, чем признание узких специалистов. Да и вообще, большая сцена - не для лабораторных экспериментов, это я как главный режиссёр театра сам понимаю. Я за зрительский театр, который при этом не должен быть скучным, обыденным. Мы тоже шалим, дурачимся, ищем необычные решения, - говорит Яков Ломкин.К слову, Яков Ломкин - известный артист театра и кино, режиссёр, за плечами которого школа ГИТИС. Как артист театра «Сатирикон» им. А. Райкина занят там во многих постановках. Как режиссёр сотрудничает с театрами Москвы и других городов России. С 2017 году в качестве главного режиссёра работает в Государственном русском драматическом театре Удмуртии в Ижевске. Преподает актёрское мастерство в «Театральной школе К. Райкина».Накануне премьеры «Телёнка золотого» режиссёр придирчиво всматривается в каждую сцену, записывает в блокнот замечания. Утверждает, что пока говорить о целостной конструкции рано, ещё есть сутки на доработку.- Мы ещё только рождаем постановку. Во время первой встречи со зрителем мы смотрим, что «работает», что нет. Это очень сложный жанр - с одной стороны нужно быть очень лёгким и свободным, а с другой - чётко чувствовать резкие переходы. Сейчас спектакль будет расти, в течение трех показов подряд всё «уляжется» и дальше актёры будут просто получать удовольствие от игры, - отмечает Ломкин. - Такой материал - это просто счастье. У нас прекрасная команда, с которой мне очень приятно работать. В целом, когда я смотрю на то, что сегодня получилось, мне не стыдно.Фото Александра Харитонова