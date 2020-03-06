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6 марта 2020, 16:59



Адвокат хотел подкупить замначальника полиции, чтобы тот замял проверку в отношении его клиента.

В свою очередь офицер полиции отказался от денег и незамедлительно сообщил о попытке дать ему взятку в дежурную часть. 50-летний адвокат задержан. На него заведено уголовное дело за посредничество во взяточничестве. Его клиент также арестован за дачу взятки. Расследование уголовного дела продолжается. Фото из открытых источников

Просмотров:368 Он предложил сотруднику органов внутренних дел 500 тысяч рублей за непроведение в отношении его подзащитного дальнейших проверочных мероприятий. Проверка проводится по факту кражи арматурной стали с территории одного из предприятий города.В свою очередь офицер полиции отказался от денег и незамедлительно сообщил о попытке дать ему взятку в дежурную часть. 50-летний адвокат задержан. На него заведено уголовное дело за посредничество во взяточничестве. Его клиент также арестован за дачу взятки. Расследование уголовного дела продолжается.Фото из открытых источников