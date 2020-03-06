Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42782

6 марта 2020, 17:06



Фонд развития моногородов приглашает молодёжь из моногородов принять участие в Международном конкурсе «Послы Победы».

Организатор конкурса - Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы». Лучшие добровольцы в возрасте от 18 до 35 лет получат возможность принять участие в качестве волонтёров на мероприятиях, проводимых в Москве и посвящённых празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Они состоятся с 5 по 11 мая 2020 года. Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте волонтерыпобеды.рф, до 15 марта 2020 года подать заявку через личный кабинет на участие в международном конкурсе «Послы Победы», а также записать и разместить в социальных сетях видеоинтервью. Подробности о конкурсе на сайте волонтёрыпобеды.рф. Фото из открытых источников

Просмотров:337 Организатор конкурса - Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы».Лучшие добровольцы в возрасте от 18 до 35 лет получат возможность принять участие в качестве волонтёров на мероприятиях, проводимых в Москве и посвящённых празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Они состоятся с 5 по 11 мая 2020 года.Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте волонтерыпобеды.рф, до 15 марта 2020 года подать заявку через личный кабинет на участие в международном конкурсе «Послы Победы», а также записать и разместить в социальных сетях видеоинтервью.Подробности о конкурсе на сайте волонтёрыпобеды.рф.Фото из открытых источников