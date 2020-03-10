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10 марта 2020, 11:43



«сНежное дыхание весны» почувствовали талнахчанки накануне Международного женского дня.

На сцене культурно-досугового центра им. Вл. Высоцкого прошла праздничная программа «сНежное дыхание весны», посвященная Международному женскому дню. С весенним праздником всех женщин поздравил заместитель главы города Норильска по району Талнах - начальник Талнахского территориального управления Михаил Шевченко. Творческие поздравления и искренние пожелания прекрасной половине Большого Норильска выразили вокально-эстрадная студия «Аквамарин», ансамбли народного танца «Вдохновение» и «Талнахский перепляс», художественный коллектив современного эстрадного танца «Тагридис», ансамбль бального и эстрадного танца «Дека-dance», вокальный коллектив «Жарки», дуэт «Чёрное золото» и вокалистка Елена Петелина. Концертную программу с ноткой юмора провели обаятельные Евгений Шанидзе и Владислав Логунов. С интересом публика встретила команду КВН «Башня» клуба «Веселый «Норникель» и охотно откликнулась на их искрометный юмор. С экрана зрителям продемонстрировали трогательные социальные видеоролики о любви, нежности и уважении к женщинам. Каждая гостья получила в подарок тюльпан как символ нежности и весны. В фойе второго этажа расположилась фотовыставка из архива фонда «ФОТОДОМ». Большой популярностью пользовались локации мастер-классов «Весенний сюрприз» и «Подарок для любимой». В фотозоне «Цветы» каждый желающий смог сделать яркое фото на память. Фото кдц-высоцкого.рф

Просмотров:126 На сцене культурно-досугового центра им. Вл. Высоцкого прошла праздничная программа «сНежное дыхание весны», посвященная Международному женскому дню. С весенним праздником всех женщин поздравил заместитель главы города Норильска по району Талнах - начальник Талнахского территориального управления Михаил Шевченко. Творческие поздравления и искренние пожелания прекрасной половине Большого Норильска выразили вокально-эстрадная студия «Аквамарин», ансамбли народного танца «Вдохновение» и «Талнахский перепляс», художественный коллектив современного эстрадного танца «Тагридис», ансамбль бального и эстрадного танца «Дека-dance», вокальный коллектив «Жарки», дуэт «Чёрное золото» и вокалистка Елена Петелина.Концертную программу с ноткой юмора провели обаятельные Евгений Шанидзе и Владислав Логунов. С интересом публика встретила команду КВН «Башня» клуба «Веселый «Норникель» и охотно откликнулась на их искрометный юмор. С экрана зрителям продемонстрировали трогательные социальные видеоролики о любви, нежности и уважении к женщинам. Каждая гостья получила в подарок тюльпан как символ нежности и весны.В фойе второго этажа расположилась фотовыставка из архива фонда «ФОТОДОМ». Большой популярностью пользовались локации мастер-классов «Весенний сюрприз» и «Подарок для любимой». В фотозоне «Цветы» каждый желающий смог сделать яркое фото на память.Фото кдц-высоцкого.рф