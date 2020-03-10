Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42786

10 марта 2020, 13:00



Фестиваль детского творчества «Веснушки» объединит более 200 участников.

20 марта в КДЦ им. В. Высоцкого седьмой год подряд пройдёт весенний фестиваль детского творчества «Веснушки». Учреждение гостеприимно встретит юные таланты Большого Норильска в возрасте от 5 до 10 лет из вокальных, хореографических, театральных коллективов, детских садов и школ. Для руководителей вокальных и хореографических коллективов фестиваль является уникальной возможностью для обмена опытом и повышения их профессионального мастерства. Но в первую очередь это большой праздник для талантливых детей, многие из которых в этом году посвятили свои выступления 55-летнему юбилею родного района. В фойе второго этажа для гостей и участников фестиваля пройдёт мастер-класс по декоративно-прикладному искусству, изготовление куколки Веснушки. Будет представлена выставка работ декоративно-прикладного творчества, подготовленная воспитанниками Центра внешкольной работы. Вход по пригласительным билетам. Справки по телефону 37-19-54.

Просмотров:128 20 марта в КДЦ им. В. Высоцкого седьмой год подряд пройдёт весенний фестиваль детского творчества «Веснушки». Учреждение гостеприимно встретит юные таланты Большого Норильска в возрасте от 5 до 10 лет из вокальных, хореографических, театральных коллективов, детских садов и школ.Для руководителей вокальных и хореографических коллективов фестиваль является уникальной возможностью для обмена опытом и повышения их профессионального мастерства. Но в первую очередь это большой праздник для талантливых детей, многие из которых в этом году посвятили свои выступления 55-летнему юбилею родного района.В фойе второго этажа для гостей и участников фестиваля пройдёт мастер-класс по декоративно-прикладному искусству, изготовление куколки Веснушки. Будет представлена выставка работ декоративно-прикладного творчества, подготовленная воспитанниками Центра внешкольной работы. Вход по пригласительным билетам. Справки по телефону 37-19-54.