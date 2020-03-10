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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
18:02 В Норильске завершается розыгрыш Кубка города по армрестлингу.
18:00 «Щедрая весна» поможет норильчанам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
17:43 В Норильске прошёл турнир по мини-футболу, посвящённый памяти первого директора спортшколы № 6 Владимира Сергеева.
17:38 В Норильске прошёл традиционный турнир по боксу «Заполярный ринг».
17:31 За сутки в Норильске потеплеет почти на 30 градусов.
17:22 Норильские юниоры стали четвёртыми в финальном этапе первенства России по мини-футболу.
16:58 33 норильских богатыря перевели более 700 тысяч рублей аферистке с дальних берегов.
16:56 В 15-м туре Суперлиги «Норильскому никелю» противостоял действующий чемпион страны – «Тюмень».
16:22 Решение о федеральном финансировании реновации в Норильске ожидается к середине года.
16:12 На модернизацию библиотек в Красноярском крае потратят 174 млн рублей.
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