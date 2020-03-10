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10 марта 2020, 13:01



В ГЦК открылось «Агентство «МММ»: Мужчина Может Многое».

Так назывался праздничный концерт, посвящённый 8 Марта. На первом этаже гостей праздника встречали Brass Banda и аниматоры. Агентство «МММ» – это организация, помогающая мужчинам накануне самого долгожданного праздника – 8 марта. Главный герой Андрей обратился в агентство. По ходу программы ведущие раскрывали все достоинства женщин, проблемы понимания их мужчинами, а общей моралью стало то, что важно само отношение к женщине, внимание к ней. Всех жительниц Большого Норильска с праздником поздравили глава города Ринат Ахметчин и председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков. В программе приняли участие «Талнахский перепляс», городская академическая хоровая капелла, а также хореографические коллективы ГЦК: «Шкода», «Фристайл» и «Болеро», вокальная студия Voices, Ефим Харитонов, команда «Школотроны» Норильской лиги КВН. Сюрпризом на праздничном концерте стала лотерея, в которой были разыграны памятные подарки. Фото gcknorilsk.ru

Просмотров:137 Так назывался праздничный концерт, посвящённый 8 Марта. На первом этаже гостей праздника встречали Brass Banda и аниматоры.Агентство «МММ» – это организация, помогающая мужчинам накануне самого долгожданного праздника – 8 марта. Главный герой Андрей обратился в агентство. По ходу программы ведущие раскрывали все достоинства женщин, проблемы понимания их мужчинами, а общей моралью стало то, что важно само отношение к женщине, внимание к ней.Всех жительниц Большого Норильска с праздником поздравили глава города Ринат Ахметчин и председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков.В программе приняли участие «Талнахский перепляс», городская академическая хоровая капелла, а также хореографические коллективы ГЦК: «Шкода», «Фристайл» и «Болеро», вокальная студия Voices, Ефим Харитонов, команда «Школотроны» Норильской лиги КВН.Сюрпризом на праздничном концерте стала лотерея, в которой были разыграны памятные подарки.Фото gcknorilsk.ru