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10 марта 2020, 13:03



Из космоса - на лёд. Создан программный комплекс для изучения арктических почв при помощи спутниковых данных.

В Красноярском научном центре Сибирского отделения Российской академии наук создан программный комплекс для изучения арктических почв при помощи спутниковых данных. Ранее моделей для анализа почв в зоне вечной мерзлоты не было, что усложняло изучение и освоение арктических территорий. Теперь появилась возможность следить за вечной мерзлотой и её реакцией на изменение климата. Красноярские учёные создали модель для определения характеристик мёрзлой арктической почвы при помощи спутниковых систем. Алгоритм построен на измерении комплексной диэлектрической проницаемости и разработан для талых и мёрзлых минеральных почв. С его помощью можно отслеживать температуру, влажность и состояние поверхностной мерзлоты. Об этом сообщила пресс-служба КНЦ СО РАН. Для построения модели использовались образцы почвы, собранные в арктической тундре. Чтобы подобрать точные параметры, учёные рассмотрели три вида арктических почв. В ходе анализа выяснилось, что диэлектрические характеристики почвы в первую очередь зависят от количества находящейся в ней влаги. «С помощью дистанционного зондирования можно изучать территории Арктики, анализировать причины экологических проблем, - рассказал сотрудник Института физики КНЦ СО РАН Андрей Каравайский. - Для подобных практических приложений необходим особый инструмент, который мы и разработали. Проводя анализ сведения о температуре и влажности почвы, а также о состоянии поверхностного мёрзлого слоя в течение нескольких лет, можно проследить почвенные изменения в ледниковых зонах и дать оценку рисков такого процесса». Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:131 В Красноярском научном центре Сибирского отделения Российской академии наук создан программный комплекс для изучения арктических почв при помощи спутниковых данных. Ранее моделей для анализа почв в зоне вечной мерзлоты не было, что усложняло изучение и освоение арктических территорий. Теперь появилась возможность следить за вечной мерзлотой и её реакцией на изменение климата.Красноярские учёные создали модель для определения характеристик мёрзлой арктической почвы при помощи спутниковых систем. Алгоритм построен на измерении комплексной диэлектрической проницаемости и разработан для талых и мёрзлых минеральных почв. С его помощью можно отслеживать температуру, влажность и состояние поверхностной мерзлоты. Об этом сообщила пресс-служба КНЦ СО РАН.Для построения модели использовались образцы почвы, собранные в арктической тундре. Чтобы подобрать точные параметры, учёные рассмотрели три вида арктических почв. В ходе анализа выяснилось, что диэлектрические характеристики почвы в первую очередь зависят от количества находящейся в ней влаги.«С помощью дистанционного зондирования можно изучать территории Арктики, анализировать причины экологических проблем, - рассказал сотрудник Института физики КНЦ СО РАН Андрей Каравайский. - Для подобных практических приложений необходим особый инструмент, который мы и разработали. Проводя анализ сведения о температуре и влажности почвы, а также о состоянии поверхностного мёрзлого слоя в течение нескольких лет, можно проследить почвенные изменения в ледниковых зонах и дать оценку рисков такого процесса».Фото Дениса Кожевникова