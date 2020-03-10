Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42789

10 марта 2020, 13:38



Стартует городской конкурс социальных проектов среди национально-культурных объединений Норильска.

Заявки на участие принимаются с 11 по 16 марта 2020 года. Победитель получит финансовую поддержку на реализацию своего проекта - 200 тысяч рублей. Конкурс проводится управлением административной практики администрации города. Его цель - оказание финансовой поддержки национально-культурным объединениям, осуществляющим свою деятельность на территории Норильска, для реализации социальных проектов, направленных на развитие межнационального согласия, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов, проживающих в России. К участию в конкурсе допускаются национально-культурные объединения, зарегистрированные в управлении министерства юстиции РФ по Красноярскому краю, стоящие на учёте в налоговом органе и имеющие расчётный счёт в кредитной организации РФ. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:188 Заявки на участие принимаются с 11 по 16 марта 2020 года. Победитель получит финансовую поддержку на реализацию своего проекта - 200 тысяч рублей.Конкурс проводится управлением административной практики администрации города. Его цель - оказание финансовой поддержки национально-культурным объединениям, осуществляющим свою деятельность на территории Норильска, для реализации социальных проектов, направленных на развитие межнационального согласия, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов, проживающих в России.К участию в конкурсе допускаются национально-культурные объединения, зарегистрированные в управлении министерства юстиции РФ по Красноярскому краю, стоящие на учёте в налоговом органе и имеющие расчётный счёт в кредитной организации РФ.Фото Владимира Макушкина