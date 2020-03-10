Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42790

10 марта 2020, 14:26



20 марта - день бесплатной юридической помощи в Норильске.

Норильчан, нуждающихся в правовой поддержке, приглашают 20 марта в административно-деловой центр (ул. Нансена, 69, 2-й этаж). Здесь с 14 до 18 часов специалисты юридических служб администрации города, представители государственных органов и другие юристы будут готовы оказать консультационную помощь всем обратившимся. Дни бесплатной юридической помощи проходят в Норильске регулярно. Организованы администрацией города совместно с Ассоциацией юристов России. В оказании правовой помощи примут участие представители муниципальных управлений: жилищного фонда, городского хозяйства, имущества, по персоналу, общего и дошкольного образования, отдела опеки и попечительства, а также УПРиУ и управления социальной политики. Фото из открытых источников

Просмотров:126 Норильчан, нуждающихся в правовой поддержке, приглашают 20 марта в административно-деловой центр (ул. Нансена, 69, 2-й этаж). Здесь с 14 до 18 часов специалисты юридических служб администрации города, представители государственных органов и другие юристы будут готовы оказать консультационную помощь всем обратившимся.Дни бесплатной юридической помощи проходят в Норильске регулярно. Организованы администрацией города совместно с Ассоциацией юристов России. В оказании правовой помощи примут участие представители муниципальных управлений: жилищного фонда, городского хозяйства, имущества, по персоналу, общего и дошкольного образования, отдела опеки и попечительства, а также УПРиУ и управления социальной политики.Фото из открытых источников