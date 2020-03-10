Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42791

10 марта 2020, 14:35



Ты композитор? Есть шанс спеть с гостем Театральной ночи Димой Рубиным. Заявки ждут в Норильском драмтеатре.

Для участия достаточно направить заявку по адресу northdrama_adm@mail.ru, указать свои данные и название коллектива (если есть). В ответ организаторы вышлют стихотворение. Когда будет готова запись, её необходимо будет переслать на эту же почту. Лучших музыкантов пригласят на Театральную ночь, чтобы выступить вместе с Димой Рубиным на его творческом вечере «Белеет мой парус...» Срок подачи аудиозаписи - до 13 марта.

Просмотров:142 Счастливым обладателям музыкального таланта предлагается сочинить музыку на новое стихотворение о Севере московского артиста и писателя Димы Рубина. Само стихотворение будет отправлено композитору на электронную почту.Для участия достаточно направить заявку по адресу northdrama_adm@mail.ru, указать свои данные и название коллектива (если есть). В ответ организаторы вышлют стихотворение. Когда будет готова запись, её необходимо будет переслать на эту же почту. Лучших музыкантов пригласят на Театральную ночь, чтобы выступить вместе с Димой Рубиным на его творческом вечере «Белеет мой парус...»Срок подачи аудиозаписи - до 13 марта.