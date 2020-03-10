Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42792

10 марта 2020, 14:54



До 1 июля 2020 года всем, кто получает пенсию через банк, необходимо оформить карту национальной платёжной системы «МИР».

Пенсионный фонд России напоминает: пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, которая будет осуществлять доставку пенсии, а также способ её получения. Сегодня пенсии доставляются почтовыми отделениями или банками, с которыми ПФР заключил соглашения. В соответствии с Федеральным законом «О национальной платёжной системе» граждане, пенсия которым назначается после 1 июля 2017 года и которые изъявили желание получать её через кредитные учреждения (независимо от того, в каком конкретно банке открывается счёт), выдаётся карта национальной платежной системы «МИР». Пенсионеров, которые используют карты иных платёжных систем, будут переведены на «МИР» по мере истечения срока действия текущих банковских карт. «Установлен период перехода на «МИР» - до 1 июля 2020 года. Пенсионерам, получающим пенсию с июля 2017 года через банк, сразу осуществлялось оформление карты «МИР». Тем же, кто пока ещё получает пенсии через другие платёжные системы, карты «МИР» банки выдают по истечении срока действия нынешних карт. В то же время, по своему желанию пенсионер может получить карту «МИР» и перевести на неё выплату пенсии сегодня, не дожидаясь окончания срока действия прежней карты», - сообщили в пресс-службе ОПФР по Красноярскому краю. Переход на карты «МИР» происходит не первый год и на выплатах пенсий никак не отражается, подчёркивают в краевом ОПФР. При этом, как и раньше, способ доставки пенсии определяет только сам пенсионер. Изменить способ доставки пенсии он может, подав заявление в территориальный орган ПФР, МФЦ или через Личный кабинет на сайте ПФР. Фото Ирины Яринской

Просмотров:154 Пенсионный фонд России напоминает: пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, которая будет осуществлять доставку пенсии, а также способ её получения. Сегодня пенсии доставляются почтовыми отделениями или банками, с которыми ПФР заключил соглашения.В соответствии с Федеральным законом «О национальной платёжной системе» граждане, пенсия которым назначается после 1 июля 2017 года и которые изъявили желание получать её через кредитные учреждения (независимо от того, в каком конкретно банке открывается счёт), выдаётся карта национальной платежной системы «МИР». Пенсионеров, которые используют карты иных платёжных систем, будут переведены на «МИР» по мере истечения срока действия текущих банковских карт.«Установлен период перехода на «МИР» - до 1 июля 2020 года. Пенсионерам, получающим пенсию с июля 2017 года через банк, сразу осуществлялось оформление карты «МИР». Тем же, кто пока ещё получает пенсии через другие платёжные системы, карты «МИР» банки выдают по истечении срока действия нынешних карт. В то же время, по своему желанию пенсионер может получить карту «МИР» и перевести на неё выплату пенсии сегодня, не дожидаясь окончания срока действия прежней карты», - сообщили в пресс-службе ОПФР по Красноярскому краю.Переход на карты «МИР» происходит не первый год и на выплатах пенсий никак не отражается, подчёркивают в краевом ОПФР. При этом, как и раньше, способ доставки пенсии определяет только сам пенсионер. Изменить способ доставки пенсии он может, подав заявление в территориальный орган ПФР, МФЦ или через Личный кабинет на сайте ПФР.Фото Ирины Яринской