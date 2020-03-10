Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42793

10 марта 2020, 15:18



Норильчанин предстанет перед судом за организацию «резиновой» квартиры.

В июне 2019 года 30-летний житель Норильска зарегистрировал в своей квартире пятерых граждан РФ. А через пару месяцев ещё двоих. Никого из них пускать жить в свою квартиру мужчина не собирался. Фиктивная регистрация по месту пребывания или по месту жительства уголовно наказуема. И в ближайшее время мужчина предстанет перед судом. По статье 322.2 УК РФ ему грозит до трёх лет лишения свободы. Фото из открытых источников

Просмотров:167 В июне 2019 года 30-летний житель Норильска зарегистрировал в своей квартире пятерых граждан РФ. А через пару месяцев ещё двоих. Никого из них пускать жить в свою квартиру мужчина не собирался.Фиктивная регистрация по месту пребывания или по месту жительства уголовно наказуема. И в ближайшее время мужчина предстанет перед судом. По статье 322.2 УК РФ ему грозит до трёх лет лишения свободы.Фото из открытых источников