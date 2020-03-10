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10 марта 2020, 15:51



Ненецкая писательница Анна Неркаги номинирована на Нобелевскую премию по литературе.

Единственного кочующего автора Крайнего Севера выдвинула на соискание премии инициативная группа, в составе которой профессор Уральского федерального университета Леонид Быков журналист и экс-руководитель ВГТРК «Регион-Тюмень» Анатолий Омельчук, профессор Сергей Комаров и другие. Для многих читателей Анна Неркаги стала проводником в мир и культуру ненецкого народа. Её книги «Анико из рода Ного» и «Белый ягель» переведены на английский и испанский языки, а в этом году их переводят на итальянский и китайский. В 2014 году режиссёр Владимир Тумаев экранизировал повесть Анны Неркаги «Белый ягель», фильм получил награды на XXXVI Московском международном кинофестивале и на XXI кинофестивале в Лос-Анджелесе. Его показали на фестивале российского кино в Милане. Фото из открытых источников

Просмотров:113 Единственного кочующего автора Крайнего Севера выдвинула на соискание премии инициативная группа, в составе которой профессор Уральского федерального университета Леонид Быков журналист и экс-руководитель ВГТРК «Регион-Тюмень» Анатолий Омельчук, профессор Сергей Комаров и другие. Для многих читателей Анна Неркаги стала проводником в мир и культуру ненецкого народа. Её книги «Анико из рода Ного» и «Белый ягель» переведены на английский и испанский языки, а в этом году их переводят на итальянский и китайский. В 2014 году режиссёр Владимир Тумаев экранизировал повесть Анны Неркаги «Белый ягель», фильм получил награды на XXXVI Московском международном кинофестивале и на XXI кинофестивале в Лос-Анджелесе. Его показали на фестивале российского кино в Милане.Фото из открытых источников