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10 марта 2020, 16:12



На модернизацию библиотек в Красноярском крае потратят 174 млн рублей.

Об этом на заседании комитета по образованию, культуре и спорту Законодательного собрания рассказал министр культуры края Аркадий Зинов. По его словам, проект по модернизации библиотек реализуется в регионе с 2015 года. За это время обновлено 27 учреждений. Модернизация происходит путём изменения пространства библиотек с использованием новых архитектурно-дизайнерских решений, оснащения оборудованием, внедрения современных форматов работы. В рамках краевого проекта также внедряются автоматизированные системы обслуживания читателей и обеспечения сохранности фондов. Планируется, что благодаря таким преобразованиям количество зарегистрированных пользователей модернизированных библиотек увеличится до 136,9 тыс. человек. Краевой проект «Библиотеки будущего» является долгосрочным. В государственной программе Красноярского края «Развитие культуры и туризма» средства на модернизацию библиотек до 2022 года увеличены почти в три раза. С 2021 года в проекте смогут принять участие и сельские библиотеки. Конкурс на получение субсидии на модернизацию муниципальных библиотек в текущем году будет объявлен в марте. Фото из открытых источников

Просмотров:102 Об этом на заседании комитета по образованию, культуре и спорту Законодательного собрания рассказал министр культуры края Аркадий Зинов. По его словам, проект по модернизации библиотек реализуется в регионе с 2015 года. За это время обновлено 27 учреждений. Модернизация происходит путём изменения пространства библиотек с использованием новых архитектурно-дизайнерских решений, оснащения оборудованием, внедрения современных форматов работы. В рамках краевого проекта также внедряются автоматизированные системы обслуживания читателей и обеспечения сохранности фондов. Планируется, что благодаря таким преобразованиям количество зарегистрированных пользователей модернизированных библиотек увеличится до 136,9 тыс. человек.Краевой проект «Библиотеки будущего» является долгосрочным. В государственной программе Красноярского края «Развитие культуры и туризма» средства на модернизацию библиотек до 2022 года увеличены почти в три раза. С 2021 года в проекте смогут принять участие и сельские библиотеки. Конкурс на получение субсидии на модернизацию муниципальных библиотек в текущем году будет объявлен в марте.Фото из открытых источников