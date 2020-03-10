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10 марта 2020, 16:22



Решение о федеральном финансировании реновации в Норильске ожидается к середине года.

Власти Красноярского края ожидают решения о федеральном софинансировании программы реновации жилья в Норильске к середине года. Об этом сообщил первый вице-губернатор - председатель краевого правительства Юрий Лапшин, передаёт ТАСС. «По оптимистичным прогнозам, решение будет принято к середине года, чтобы попасть в бюджетные корректировки 2021 года», - сказал Лапшин, добавив, что запуск программы ожидается с 2021 года. Лапшин отметил, что компания «Норникель» заявила о готовности софинансировать программу реновации и начать разработку проектно-сметной документации уже в этом году. Ранее статс-секретарь - вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков сообщал ТАСС, что компания готова взять на себя 50% расходов на программу реновации, которая, по предварительным расчётам, оценивалась в 85 млрд рублей. Предполагается, что еще 10% расходов возьмут на себя краевой и муниципальный бюджеты, ещё 40% - федеральный центр. Фото Ирины Яринской

Просмотров:148 Власти Красноярского края ожидают решения о федеральном софинансировании программы реновации жилья в Норильске к середине года. Об этом сообщил первый вице-губернатор - председатель краевого правительства Юрий Лапшин, передаёт ТАСС.«По оптимистичным прогнозам, решение будет принято к середине года, чтобы попасть в бюджетные корректировки 2021 года», - сказал Лапшин, добавив, что запуск программы ожидается с 2021 года. Лапшин отметил, что компания «Норникель» заявила о готовности софинансировать программу реновации и начать разработку проектно-сметной документации уже в этом году.Ранее статс-секретарь - вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков сообщал ТАСС, что компания готова взять на себя 50% расходов на программу реновации, которая, по предварительным расчётам, оценивалась в 85 млрд рублей. Предполагается, что еще 10% расходов возьмут на себя краевой и муниципальный бюджеты, ещё 40% - федеральный центр.Фото Ирины Яринской