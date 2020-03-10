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10 марта 2020, 16:56



В 15-м туре Суперлиги «Норильскому никелю» противостоял действующий чемпион страны – «Тюмень».

В первой встрече норильчане уступили со счётом 6:7. В составе нашей команды отличились Владислав Шаяхметов, Ришат Котляров (дважды), Сергей Сергеев, Дарлан и Владимир Гончаров. В ответном матче, завершившемся боевой ничьей 3:3, за «Норникель» забили Павел Сучилин, Гончаров и Котляров. По итогам 15-го тура «Норильский никель», имея в своём активе 34 набранных очка, опустился на шестое место турнирной таблицы. В следующем туре - 28-29 марта - северяне на своей площадке встретятся с грозненским «Беркутом», у которого сейчас 24 очка и седьмая строчка в таблице. А уже на этой неделе, 13 марта, норильчане дома проведут первый финальный матч Кубка России против «Газпром-Югры». Подробный материал о встрече «Тюмени» и «Норильского никеля» читайте в ближайшем номере «Заполярной Правды». Фото mfktyumen.ru

Просмотров:96 В первой встрече норильчане уступили со счётом 6:7. В составе нашей команды отличились Владислав Шаяхметов, Ришат Котляров (дважды), Сергей Сергеев, Дарлан и Владимир Гончаров. В ответном матче, завершившемся боевой ничьей 3:3, за «Норникель» забили Павел Сучилин, Гончаров и Котляров.По итогам 15-го тура «Норильский никель», имея в своём активе 34 набранных очка, опустился на шестое место турнирной таблицы. В следующем туре - 28-29 марта - северяне на своей площадке встретятся с грозненским «Беркутом», у которого сейчас 24 очка и седьмая строчка в таблице. А уже на этой неделе, 13 марта, норильчане дома проведут первый финальный матч Кубка России против «Газпром-Югры».Подробный материал о встрече «Тюмени» и «Норильского никеля» читайте в ближайшем номере «Заполярной Правды».Фото mfktyumen.ru