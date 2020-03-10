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10 марта 2020, 16:58



33 норильских богатыря перевели более 700 тысяч рублей аферистке с дальних берегов.

Следователи ОМВД России по Норильску направили в суд уголовное дело в отношении интернет-аферистки, которая обманула 33 мужчин. 28-летняя жительница Краснодара в течение 2017 года знакомилась с норильчанами в социальных сетях. При общении с молодыми людьми она просила перевести деньги, рассказывая о якобы тяжёлом материальном положении и различных трудных жизненных ситуациях. Девушка познакомилась с 33 мужчинами, которые перевели ей в общей сложности более 700 тысяч рублей. Полицейским аферистка объяснила, что распространить свои «чары» на мужчин Норильска решила потому, что город находится далеко от Краснодара, а его жители хорошо зарабатывают. В отношении мошенницы возбуждено уголовное дело по статье 159. Ей грозит до 5 лет лишения свободы. В ближайшее время злоумышленница предстанет перед судом. Фото 24.мвд.рф

Просмотров:113 Следователи ОМВД России по Норильску направили в суд уголовное дело в отношении интернет-аферистки, которая обманула 33 мужчин.28-летняя жительница Краснодара в течение 2017 года знакомилась с норильчанами в социальных сетях. При общении с молодыми людьми она просила перевести деньги, рассказывая о якобы тяжёлом материальном положении и различных трудных жизненных ситуациях. Девушка познакомилась с 33 мужчинами, которые перевели ей в общей сложности более 700 тысяч рублей. Полицейским аферистка объяснила, что распространить свои «чары» на мужчин Норильска решила потому, что город находится далеко от Краснодара, а его жители хорошо зарабатывают.В отношении мошенницы возбуждено уголовное дело по статье 159. Ей грозит до 5 лет лишения свободы. В ближайшее время злоумышленница предстанет перед судом.Фото 24.мвд.рф