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10 марта 2020, 17:22



Норильские юниоры стали четвёртыми в финальном этапе первенства России по мини-футболу.

Наша команда спортсменов 2006-2007 годов рождения (U-14), сформированная из воспитанников спортивной школы № 6, играла в Нижегородской области, где помимо них также выступили ещё 15 команд. Всего за медали первенства боролись 105 дружин юношей и девушек в четырёх возрастных группах. В предварительном этапе норильчане под руководством тренеров Вадима Катунина и Анатолия Старцева одолели «СШ Коми-2006» (Сыктывкар) и «Динамо» (Пушкино) со счётом 5:2 и 5:4 соответственно, а также сыграли вничью с «Синтур-Буревестником» (Екатеринбург) – 4:4, и таким образом с первого места вышли из группы. В четвертьфинале они встретились с командой «СШ Кронштадтского района» (Санкт-Петербург) и также оказались сильнее – 5:3. В полуфинале нашим ребятам противостоял один из фаворитов первенства - «СШОР-14 Волга» из Саратова, который, несмотря на все старания северян, нанёс им поражение, - 4:1. В матче за третье место норильчане опять не смогли ничем порадовать, уступив югорской «Газпром-Югре», - 0:5. Победителем первенства стала команда ВИЗ из Екатеринбурга, одолевшая в финале своих визави из Саратова. При этом лучшим вратарём был признан норильчанин Никита Титов. Фото участников соревнований

Просмотров:84 Наша команда спортсменов 2006-2007 годов рождения (U-14), сформированная из воспитанников спортивной школы № 6, играла в Нижегородской области, где помимо них также выступили ещё 15 команд. Всего за медали первенства боролись 105 дружин юношей и девушек в четырёх возрастных группах.В предварительном этапе норильчане под руководством тренеров Вадима Катунина и Анатолия Старцева одолели «СШ Коми-2006» (Сыктывкар) и «Динамо» (Пушкино) со счётом 5:2 и 5:4 соответственно, а также сыграли вничью с «Синтур-Буревестником» (Екатеринбург) – 4:4, и таким образом с первого места вышли из группы. В четвертьфинале они встретились с командой «СШ Кронштадтского района» (Санкт-Петербург) и также оказались сильнее – 5:3. В полуфинале нашим ребятам противостоял один из фаворитов первенства - «СШОР-14 Волга» из Саратова, который, несмотря на все старания северян, нанёс им поражение, - 4:1. В матче за третье место норильчане опять не смогли ничем порадовать, уступив югорской «Газпром-Югре», - 0:5.Победителем первенства стала команда ВИЗ из Екатеринбурга, одолевшая в финале своих визави из Саратова. При этом лучшим вратарём был признан норильчанин Никита Титов.Фото участников соревнований