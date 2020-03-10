Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42800

10 марта 2020, 17:31



За сутки в Норильске потеплеет почти на 30 градусов.

Если сегодня днём температура воздуха была ниже -30 градусов, то уже завтра ожидается потепление до –2…-7. При этом разыграется метель. Ветер начнёт усиливаться уже сегодня. С 19 часов объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, завтра порывы южного ветра будут достигать 27 метров в секунду. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:131 Если сегодня днём температура воздуха была ниже -30 градусов, то уже завтра ожидается потепление до –2…-7. При этом разыграется метель.Ветер начнёт усиливаться уже сегодня. С 19 часов объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, завтра порывы южного ветра будут достигать 27 метров в секунду.Фото Владимира Макушкина