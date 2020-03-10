Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42801

10 марта 2020, 17:38



В Норильске прошёл традиционный турнир по боксу «Заполярный ринг».

В соревнованиях приняли участие младшие воспитанники спортивной школы единоборств и спортшколы № 4 – всего около 80 боксёров. Сильнейших выявляли в спортивном зале «Геркулес». «Турнир проводится для новичков, многие из которых занимаются боксом не больше года. По сути, для них это как первый экзамен, начало спортивного пути, благодаря именно этому турниру становится ясно, кому бокс по душе, а кому – нет», - отметил судья состязаний, старший тренер отделения бокса спортивной школы единоборств Денис Дурасов. Ближайшие городские соревнования - традиционный открытый краевой турнир на призы компании «Жар.Птица» - состоятся 27-29 марта с участием ста сильнейших боксёров Норильска и Дудинки. Но перед этим, 17 марта, сборная Норильска из восьми спортсменов отправится в Шарыпово на первенство Красноярского края среди юношей 2006-2007 годов рождения. Фото orengorsport.ru

Просмотров:76 В соревнованиях приняли участие младшие воспитанники спортивной школы единоборств и спортшколы № 4 – всего около 80 боксёров. Сильнейших выявляли в спортивном зале «Геркулес».«Турнир проводится для новичков, многие из которых занимаются боксом не больше года. По сути, для них это как первый экзамен, начало спортивного пути, благодаря именно этому турниру становится ясно, кому бокс по душе, а кому – нет», - отметил судья состязаний, старший тренер отделения бокса спортивной школы единоборств Денис Дурасов.Ближайшие городские соревнования - традиционный открытый краевой турнир на призы компании «Жар.Птица» - состоятся 27-29 марта с участием ста сильнейших боксёров Норильска и Дудинки. Но перед этим, 17 марта, сборная Норильска из восьми спортсменов отправится в Шарыпово на первенство Красноярского края среди юношей 2006-2007 годов рождения.Фото orengorsport.ru