Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42802

10 марта 2020, 17:43



В Норильске прошёл турнир по мини-футболу, посвящённый памяти первого директора спортшколы № 6 Владимира Сергеева.

Победителей и призёров выявляли в Доме физической культуры. В соревнованиях приняли участие четыре команды игроков 2007-2008 годов рождения. В полуфиналах «Талнах» переиграл «Норильск-1» - 4:2, а «Норильск-2» взял верх над «Кайерканом» - 2:2 (4:3 в серии пенальти). В матче за третье место норильчане одолели кайерканцев – 3:0. В финальной встрече между сборной Талнаха и первой командой Центрального района сильнее оказались игроки из рудной столицы – 5:2. По итогам турнира были определены лучшие игроки, ими стали: Андрей Горошко – «Талнах», Данила Алющенко – «Норильск-2», Максим Осипов – «Норильск-1» и Никита Коваленко – «Кайеркан». Кроме того, в эти дни в ДФК стартовало весеннее первенство Норильска среди игроков 2010-2011 годов рождения. В играх принимают участие шесть команд. Фото участников соревнований

Просмотров:83 Победителей и призёров выявляли в Доме физической культуры. В соревнованиях приняли участие четыре команды игроков 2007-2008 годов рождения. В полуфиналах «Талнах» переиграл «Норильск-1» - 4:2, а «Норильск-2» взял верх над «Кайерканом» - 2:2 (4:3 в серии пенальти). В матче за третье место норильчане одолели кайерканцев – 3:0. В финальной встрече между сборной Талнаха и первой командой Центрального района сильнее оказались игроки из рудной столицы – 5:2.По итогам турнира были определены лучшие игроки, ими стали: Андрей Горошко – «Талнах», Данила Алющенко – «Норильск-2», Максим Осипов – «Норильск-1» и Никита Коваленко – «Кайеркан».Кроме того, в эти дни в ДФК стартовало весеннее первенство Норильска среди игроков 2010-2011 годов рождения. В играх принимают участие шесть команд.Фото участников соревнований