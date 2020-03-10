Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42803

10 марта 2020, 18:00



«Щедрая весна» поможет норильчанам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Благотворительная акция предполагает сбор продуктовых наборов для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Участники акции с 15 по 22 марта подготовят в своих организациях благотворительную продуктовую помощь (крупы, консервы, сахар, муку, макароны, соль, печенье, конфеты, чай, кофе, растительное масло и прочее), а затем до 27 марта передадут её в Центр семьи «Норильский». Тот в свою очередь передаст продуктовые наборы адресатам. Акция проводится Центром семьи «Норильский» и благотворительным фондом «69 параллель». Дополнительная информация по телефонам: 46-52-22 и 42-22-27. Отчёт об итогах акции будет размещён на сайте bf69.ru. Фото из открытых источников

Просмотров:77 Благотворительная акция предполагает сбор продуктовых наборов для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Участники акции с 15 по 22 марта подготовят в своих организациях благотворительную продуктовую помощь (крупы, консервы, сахар, муку, макароны, соль, печенье, конфеты, чай, кофе, растительное масло и прочее), а затем до 27 марта передадут её в Центр семьи «Норильский». Тот в свою очередь передаст продуктовые наборы адресатам.Акция проводится Центром семьи «Норильский» и благотворительным фондом «69 параллель». Дополнительная информация по телефонам: 46-52-22 и 42-22-27. Отчёт об итогах акции будет размещён на сайте bf69.ru.Фото из открытых источников