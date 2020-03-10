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10 марта 2020, 18:00

«Щедрая весна» поможет норильчанам, находящимся в трудной жизненной ситуации.


Благотворительная акция предполагает сбор продуктовых наборов для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Участники акции с 15 по 22 марта подготовят в своих организациях благотворительную продуктовую помощь (крупы, консервы, сахар, муку, макароны, соль, печенье, конфеты, чай, кофе, растительное масло и прочее), а затем до 27 марта передадут её в Центр семьи «Норильский». Тот в свою очередь передаст продуктовые наборы адресатам.
Акция проводится Центром семьи «Норильский» и благотворительным фондом «69 параллель». Дополнительная информация по телефонам: 46-52-22 и 42-22-27. Отчёт об итогах акции будет размещён на сайте bf69.ru.
Фото из открытых источников
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    Список новостей

 10 марта 2020 
18:02   В Норильске завершается розыгрыш Кубка города по армрестлингу. 18:00   «Щедрая весна» поможет норильчанам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
17:43   В Норильске прошёл турнир по мини-футболу, посвящённый памяти первого директора спортшколы № 6 Владимира Сергеева. 17:38   В Норильске прошёл традиционный турнир по боксу «Заполярный ринг».
17:31   За сутки в Норильске потеплеет почти на 30 градусов. 17:22   Норильские юниоры стали четвёртыми в финальном этапе первенства России по мини-футболу.
16:58   33 норильских богатыря перевели более 700 тысяч рублей аферистке с дальних берегов. 16:56   В 15-м туре Суперлиги «Норильскому никелю» противостоял действующий чемпион страны – «Тюмень».
16:22   Решение о федеральном финансировании реновации в Норильске ожидается к середине года. 16:12   На модернизацию библиотек в Красноярском крае потратят 174 млн рублей.
15:51   Ненецкая писательница Анна Неркаги номинирована на Нобелевскую премию по литературе. 15:18   Норильчанин предстанет перед судом за организацию «резиновой» квартиры.
14:54   До 1 июля 2020 года всем, кто получает пенсию через банк, необходимо оформить карту национальной платёжной системы «МИР». 14:35   Ты композитор? Есть шанс спеть с гостем Театральной ночи Димой Рубиным. Заявки ждут в Норильском драмтеатре.
14:26   20 марта - день бесплатной юридической помощи в Норильске. 13:38   Стартует городской конкурс социальных проектов среди национально-культурных объединений Норильска.
13:03   Из космоса - на лёд. Создан программный комплекс для изучения арктических почв при помощи спутниковых данных. 13:01   В ГЦК открылось «Агентство «МММ»: Мужчина Может Многое».
13:00   Фестиваль детского творчества «Веснушки» объединит более 200 участников. 11:43   «сНежное дыхание весны» почувствовали талнахчанки накануне Международного женского дня.
11:20   В Норильске возобновил работу военизированный горноспасательный отряд МЧС России. 11:04   Неожиданное продолжение получила история испанских моряков, отбывавших наказание в Норильске.

 6 марта 2020 
17:06   Фонд развития моногородов приглашает молодёжь из моногородов принять участие в Международном конкурсе «Послы Победы». 16:59   Адвокат хотел подкупить замначальника полиции, чтобы тот замял проверку в отношении его клиента.
15:08   Сегодня в театре премьера. Знаменитые похождения великого комбинатора зрителю представляет режиссёр Яков Ломкин. 15:04   Внесены изменения в правила эксплуатации беспилотников.
14:38   Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в Арктике до 2035 года. 13:19   В 15-м туре Суперлиги МФК «Норильский никель» сыграет с действующим чемпионом - «Тюменью». Представляем соперника норильчан.
13:18   Весенняя «Подарошная» приглашает норильчан посетить благотворительную ярмарку изделий ручной работы. 13:15   Норильские дети - за безопасную дорогу!
13:13   Юрий Захаринский получил удостоверение кандидата в депутаты Законодательного собрания Красноярского края. 12:47   Фестиваль швейцарской культуры пройдёт в Норильске 10-13 марта.
12:46   Кинокомплекс «Родина» приглашает юных норильчан на бесплатные показы мультфильмов в рамках Всероссийского конкурса анимационного кино. 12:45   Более 300 норильчан получили помощь в рамках акции «Февраль добрых дел».
12:45   Интернет - в глубинку края. Власти намерены к концу 2021 года подключить к широкополосному интернету все государственные учреждения, школы и объекты медицины в районах Крайнего Севера. 12:43   Планы «Норникеля» в области транспорта и логистики Арктики нашли поддержку в федеральных структурах.
12:19   Создавать собственные мультипликационные миры теперь могут ребята из Талнаха. 12:08   В правительстве Красноярского края создана рабочая группа по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
12:07   Зампрокурора края Виталий Степанов проведёт в Норильске приём граждан. 12:06   Прокурором Норильска стал Владимир Большунов.
12:05   Норильчанка захотела купить жильё за границей и стала жертвой мошенников. 12:04   Норильск приглашает на работу специалистов сфер образования, здравоохранения, культуры и спорта.
11:01   49 миллионов рублей выделено на ремонт норильских дорог и тротуаров в этом году. 10:46   Не стало известного норильского журналиста и писателя Сергея Львовича Щеглова…

 4 марта 2020 
16:59   Юные норильчане стали победителями международного конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей». 16:31   Этим летом пять детсадов города будут закрыты на ремонт. Их воспитанники уже до конца мая должны перейти в другие сады города.
15:48   На Купце прошёл рейд по соблюдению ПДД при перевозке тяжеловесных и опасных грузов. 15:12   Сотрудники банков НИКОГДА не звонят клиентам, чтобы сообщить о подозрительных транзакциях. Так делают только мошенники. Но норильская пенсионерка об этом не знала.
14:52   В Норильске определяют лучших сантехников, сварщиков, электромонтёров и диспетчеров. 13:58   Четверых незаконных мигрантов, приехавших в Норильск на работу, выдворили из страны.




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