Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42804

10 марта 2020, 18:02



В Норильске завершается розыгрыш Кубка города по армрестлингу.

Напомним, сильнейших спортсменов выявляют в шести весовых категориях, в пяти из которых уже определились победители и призёры. Среди армрестлеров до 60 кг первым стал Руслан Бабаев (левая и правая рука), до 70 кг – Аскат Шадыбаев (левая рука) и Александр Огрин (правая рука), до 80 кг – Григорий Михайленко (левая и правая рука), до 90 кг – Ильнур Деникаев (левая и правая рука). На минувших выходных провели состязания среди участников до 100 кг – победу отпраздновали Дмитрий Гвоздев (левая рука) и Денис Халитов (правая рука). Впереди у спортсменов борьба за звание сильнейших в абсолютке. Схватки пройдут в СРК «Арена» 14 марта с 16.30. Подробную информацию для участия в состязаниях можно узнать по номеру 8-913-504-15-45. Фото участников соревнований

Просмотров:91 Напомним, сильнейших спортсменов выявляют в шести весовых категориях, в пяти из которых уже определились победители и призёры. Среди армрестлеров до 60 кг первым стал Руслан Бабаев (левая и правая рука), до 70 кг – Аскат Шадыбаев (левая рука) и Александр Огрин (правая рука), до 80 кг – Григорий Михайленко (левая и правая рука), до 90 кг – Ильнур Деникаев (левая и правая рука). На минувших выходных провели состязания среди участников до 100 кг – победу отпраздновали Дмитрий Гвоздев (левая рука) и Денис Халитов (правая рука).Впереди у спортсменов борьба за звание сильнейших в абсолютке. Схватки пройдут в СРК «Арена» 14 марта с 16.30. Подробную информацию для участия в состязаниях можно узнать по номеру 8-913-504-15-45.Фото участников соревнований