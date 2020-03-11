Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42805

11 марта 2020, 10:18



Норильчанам рекомендуют лишний раз не выходить на улицу из-за сильного ветра.

Штормовое предупреждение объявили ещё накануне вечером. Ночью разыгралась метель. Плохая видимость на дороге и сильные порывы ветра стали причиной для полного прекращения движения транспорта на дороге Норильск – Алыкель. Аэропорт закрыт. Пока до 12 часов – на время очистки взлётно-посадочной полосы и из-за бокового ветра. Рейсы задерживаются. Для первой смены работников аэропорта объявлена актировка. По решению руководства Надеждинского металлургического завода для дневного персонала также объявлена актировка; сменный персонал доставляют транспортом повышенной проходимости. Актировку рекомендовано объявить и для сотрудников и студентов, которые живут в районе Кайеркан, а работают и учатся в Центральном районе или наоборот. Всем школьникам Норильска разрешено не посещать сегодня школу. Управление ГО и ЧС рекомендует ограничить выход людей на улицы города и выезд на личном автотранспорте. Кроме того, просит горожан быть внимательными при передвижении вдоль зданий – из за сильного ветра возможно падение элементов конструкций. По прогнозу синоптиков, сегодня в городе снег, метель, видимость менее 1 000 м, ветер южный 10-15 м/с, порывы 22-27 м/с. Температура воздуха -2…-7 градусов. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:215 Штормовое предупреждение объявили ещё накануне вечером. Ночью разыгралась метель. Плохая видимость на дороге и сильные порывы ветра стали причиной для полного прекращения движения транспорта на дороге Норильск – Алыкель. Аэропорт закрыт. Пока до 12 часов – на время очистки взлётно-посадочной полосы и из-за бокового ветра. Рейсы задерживаются. Для первой смены работников аэропорта объявлена актировка.По решению руководства Надеждинского металлургического завода для дневного персонала также объявлена актировка; сменный персонал доставляют транспортом повышенной проходимости.Актировку рекомендовано объявить и для сотрудников и студентов, которые живут в районе Кайеркан, а работают и учатся в Центральном районе или наоборот.Всем школьникам Норильска разрешено не посещать сегодня школу.Управление ГО и ЧС рекомендует ограничить выход людей на улицы города и выезд на личном автотранспорте. Кроме того, просит горожан быть внимательными при передвижении вдоль зданий – из за сильного ветра возможно падение элементов конструкций.По прогнозу синоптиков, сегодня в городе снег, метель, видимость менее 1 000 м, ветер южный 10-15 м/с, порывы 22-27 м/с. Температура воздуха -2…-7 градусов.Фото Дениса Кожевникова