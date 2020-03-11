Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42806

11 марта 2020, 11:19



Начинающих и опытных предпринимателей приглашают на первый норильский бизнес-форум «В центре внимания».

Работа форума поделена на секции. Первая посвящена обсуждению перспектив коопераций и новых форматов поддержки бизнеса. Вторая предполагает дискуссию вокруг инвестиционных ниш и крупных проектов, реализуемых на территории. В качестве экспертов выступят представители региональных министерств, краевого Агентства развития бизнеса и Корпорации МСП. Среди специальных гостей – управляющий партнёр бизнес-консалтинговой компании KGD group Григорий Добромелов и эксперт по маркетингу и рекламе ADCONSULT Роман Пивоваров. В паркетном зале в течение всего дня будет организован консалтинг-центр. Участники форума смогут получить консультации от специалистов профильных управлений администрации города, банков-партнёров и сертифицированного бизнес-тренера АРН. В большом зале пройдет тренинг Романа Пивоварова по анализу потребительского поведения и маркетингу. «В центре внимания норильского бизнес-форума не только прокачка навыков, изучение инструментов развития и поиск партнёров. Среди главных задач – налаживание эффективного взаимодействия между бизнесом и властью, формирование прочных связей внутри сообщества, продвижение актуальных способов поддержки предпринимателей и отработка успешных бизнес-кейсов, реализация которых возможна в Норильске в ближайшее время», - отмечают в АРН. Одним из итогов форума станет резолюция, в которой будут отражены меры по улучшению инвестиционного климата и повышению предпринимательской активности. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://arnorilsk.timepad.ru/event/1281443/ Фото из открытых источников

Просмотров:144 Он состоится 28 марта во Дворце культуры по инициативе Агентства развития Норильска при содействии администрации города и компании «Норникель».Работа форума поделена на секции. Первая посвящена обсуждению перспектив коопераций и новых форматов поддержки бизнеса. Вторая предполагает дискуссию вокруг инвестиционных ниш и крупных проектов, реализуемых на территории. В качестве экспертов выступят представители региональных министерств, краевого Агентства развития бизнеса и Корпорации МСП. Среди специальных гостей – управляющий партнёр бизнес-консалтинговой компании KGD group Григорий Добромелов и эксперт по маркетингу и рекламе ADCONSULT Роман Пивоваров.В паркетном зале в течение всего дня будет организован консалтинг-центр. Участники форума смогут получить консультации от специалистов профильных управлений администрации города, банков-партнёров и сертифицированного бизнес-тренера АРН.В большом зале пройдет тренинг Романа Пивоварова по анализу потребительского поведения и маркетингу.«В центре внимания норильского бизнес-форума не только прокачка навыков, изучение инструментов развития и поиск партнёров. Среди главных задач – налаживание эффективного взаимодействия между бизнесом и властью, формирование прочных связей внутри сообщества, продвижение актуальных способов поддержки предпринимателей и отработка успешных бизнес-кейсов, реализация которых возможна в Норильске в ближайшее время», - отмечают в АРН.Одним из итогов форума станет резолюция, в которой будут отражены меры по улучшению инвестиционного климата и повышению предпринимательской активности.Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://arnorilsk.timepad.ru/event/1281443/Фото из открытых источников