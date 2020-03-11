Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42807

11 марта 2020, 11:19



Музей Норильска приглашает к обсуждению лучшего сценария нового пространства.

Идея – своего рода эксперимент, поиск технологии музейного проектирования с вовлечением горожан в создание городского музея. Результатом должно стать изменение пространства музейного здания на Ленинском, 14, формата его взаимодействия с аудиторией, преобразование в новый для России тип музея – музей города. В работу включилось музейное экспертное сообщество. Три проектные команды с октября 2019 года разрабатывают сценарии для будущего пространства. Эксперты проанализировали материалы музейно-городского исследования «Норильчане и Норильск», которое проводил Музей Норильска, также провели собственные – в фокус-группах в различных форматах: играх, мозговых штурмах, интервью и других практиках. В работу вовлечено более 400 человек. Под соучастниками проекта подразумеваются три ключевые группы – команда самого Музея Норильска, местная экспертиза (заинтересованные норильчане) и привлеченные профессионалы. Руководитель проекта – директор музейно-выставочного комплекса «Музей Норильска» Наталья Федянина. Модератор – член президиума ИКОМ России (Российского комитета Международного совета музеев), член правления Европейского музейного форума Михаил Гнедовский. В рамках программы 14 марта с 13 до 17 часов пройдёт экспертно-дискуссионная часть: команды представят свои сценарии развития Музея Норильска и ответят на вопросы. 15 марта с 14 до 18 часов эксперты обсудят предложенные командами сценарии, вынесут решение о наиболее перспективном из них для дальнейшей реализации и предложат идеи по его доработке. 16 марта в 18.30 итоговый сценарий представят широкой общественности. Желающим присоединиться к лаборатории 14 и 15 марта необходимо зарегистрироваться по телефону: 46-52-78. Всю заинтересованную аудиторию приглашают 16 марта в 18.30 для обсуждения наиболее перспективных экспертных решений нового пространства музея. Фото Ирины Яринской

Просмотров:134 С 14 по 16 марта пройдёт вторая лаборатория в рамках проекта «Музей города – всем городом!». Проект является победителем конкурса проектов инициативы «Музей. Сила места» благотворительной программы «Музей без границ» благотворительного фонда Владимира Потанина.Идея – своего рода эксперимент, поиск технологии музейного проектирования с вовлечением горожан в создание городского музея. Результатом должно стать изменение пространства музейного здания на Ленинском, 14, формата его взаимодействия с аудиторией, преобразование в новый для России тип музея – музей города.В работу включилось музейное экспертное сообщество. Три проектные команды с октября 2019 года разрабатывают сценарии для будущего пространства. Эксперты проанализировали материалымузейно-городского исследования «Норильчане и Норильск», которое проводил Музей Норильска, также провели собственные – в фокус-группах в различных форматах: играх, мозговых штурмах, интервью и других практиках. В работу вовлечено более 400 человек.Под соучастниками проекта подразумеваются три ключевые группы – команда самого Музея Норильска, местная экспертиза (заинтересованные норильчане) и привлеченные профессионалы. Руководитель проекта – директор музейно-выставочного комплекса «Музей Норильска» Наталья Федянина. Модератор – член президиума ИКОМ России (Российского комитета Международного совета музеев), член правления Европейского музейного форума Михаил Гнедовский.В рамках программы 14 марта с 13 до 17 часов пройдёт экспертно-дискуссионная часть: команды представят свои сценарии развития Музея Норильска и ответят на вопросы.15 марта с 14 до 18 часов эксперты обсудят предложенные командами сценарии, вынесут решение о наиболее перспективном из них для дальнейшей реализации и предложат идеи по его доработке.16 марта в 18.30 итоговый сценарий представят широкой общественности.Желающим присоединиться к лаборатории 14 и 15 марта необходимо зарегистрироваться по телефону: 46-52-78. Всю заинтересованную аудиторию приглашают 16 марта в 18.30 для обсуждения наиболее перспективных экспертных решений нового пространства музея.Фото Ирины Яринской