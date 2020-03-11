Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42808

11 марта 2020, 12:03



Подведены итоги конкурса антикоррупционной социальной рекламы.

Международный конкурс «Вместе против коррупции!» был организован по инициативе Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Всего в рамках конкурса на суд жюри поступило более 22 тысяч работ от молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет из России, Беларуси, Армении, ЮАР, Китая и других стран. Лучшими были признаны социальные плакаты 19-летнего студента из России Александра Юндина «Коррупцию побеждают люди!» (первое место); 22-летней студентки из Армении Воскеат Тадевосян «Стоп коррупция» (второе место) и 33-летнего видеожурналиста из ЮАР Мофокенга Мотлалепуле «Вместе против коррупции!» (третье место). В номинации «Лучший видеоролик» победу присудили 26-летней журналистке из Беларуси Кристине Дубатовке с работой «Не бери чужое!». Второе место разделили 24-летний Де’Aнжело Септембера из Южной Африки, снявшие «Вместе против коррупции!»; 20-летняя Анна Саруханян и 22-летняя Луиза Мелконян из Армении, представившие видеоролик «Где говорят деньги, там молчит совесть»; а также 19-летние студенты из Китая Шеня Люйкэшена, Лу Цзыи, Цай Юйя, Сина Шутина с работой «Вместе против коррупции: Танго». Третье место занял 31-летний Пранав Саксен из Индии с видеороликом «Огненный монстр».

Просмотров:129 Международный конкурс «Вместе против коррупции!» был организован по инициативе Генеральной прокуратуры Российской Федерации.Всего в рамках конкурса на суд жюри поступило более 22 тысяч работ от молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет из России, Беларуси, Армении, ЮАР, Китая и других стран.Лучшими были признаны социальные плакаты 19-летнего студента из России Александра Юндина «Коррупцию побеждают люди!» (первое место); 22-летней студентки из Армении Воскеат Тадевосян «Стоп коррупция» (второе место) и 33-летнего видеожурналиста из ЮАР Мофокенга Мотлалепуле «Вместе против коррупции!» (третье место). В номинации «Лучший видеоролик» победу присудили 26-летней журналистке из Беларуси Кристине Дубатовке с работой «Не бери чужое!». Второе место разделили 24-летний Де’Aнжело Септембера из Южной Африки, снявшие «Вместе против коррупции!»; 20-летняя Анна Саруханян и 22-летняя Луиза Мелконян из Армении, представившие видеоролик «Где говорят деньги, там молчит совесть»; а также 19-летние студенты из Китая Шеня Люйкэшена, Лу Цзыи, Цай Юйя, Сина Шутина с работой «Вместе против коррупции: Танго». Третье место занял 31-летний Пранав Саксен из Индии с видеороликом «Огненный монстр».