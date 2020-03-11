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11 марта 2020, 12:47



В Устав Норильска будут внесены изменения, касающиеся деятельности депутатов.

Публичные слушания о необходимости внесения корректировок в Устав города прошли 10 марта. Изменить планируется 29-ю статью, касающуюся деятельности депутата Норильского городского Совета. Как сообщается на сайте норильск.рф, изменения связаны с вступившим в силу федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции». «В частности, уточняются ограничения, распространяемые на осуществляющих свои полномочия на постоянной основе депутата, выборное должностное лицо местного самоуправления. Так, теперь допускается их участие в управлении некоммерческими организациями на безвозмездной основе (политические партии, органы профессионального союза, аппараты избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости). Но делать это народные избранники могут только с предварительным уведомлением губернатора Красноярского края в установленном порядке», - уточняется в сообщении пресс-службы администрации Норильска. Участники публичных слушаний единогласно одобрили предлагаемые в Устав города изменения. Фото с сайта норильск.рф

Просмотров:217 Публичные слушания о необходимости внесения корректировок в Устав города прошли 10 марта. Изменить планируется 29-ю статью, касающуюся деятельности депутата Норильского городского Совета.Как сообщается на сайте норильск.рф, изменения связаны с вступившим в силу федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции». «В частности, уточняются ограничения, распространяемые на осуществляющих свои полномочия на постоянной основе депутата, выборное должностное лицо местного самоуправления. Так, теперь допускается их участие в управлении некоммерческими организациями на безвозмездной основе (политические партии, органы профессионального союза, аппараты избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости). Но делать это народные избранники могут только с предварительным уведомлением губернатора Красноярского края в установленном порядке», - уточняется в сообщении пресс-службы администрации Норильска.Участники публичных слушаний единогласно одобрили предлагаемые в Устав города изменения.Фото с сайта норильск.рф