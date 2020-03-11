Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42810

11 марта 2020, 13:08



Циклон, который накрыл Норильск сегодня ночью, уйдёт уже вечером. Но расслабляться не стоит: следующий фронт уже на подходе.

А вот в ночь с 13 на 14 марта в Норильске ожидается новый фронт, который идёт с юго-запада. Он принесёт усиление ветра до 28 м/с и повышение температуры. Некоторые интернет-источники обещают, что в субботу термометр покажет нам -1 градус. Фото Ирины Яринской

Просмотров:211 По словам норильских синоптиков, сегодняшний циклон, принёсший порывы ветра до 28 м/с, пришёл к нам с юго-востока, но уже к вечеру ветер сменится на северо-западный и будет стихать, температура начнёт падать. Если сегодня днём столбик термометра держится на уровне -10 градусов, то уже завтра утром он опустится до -18. Следующие три дня нам обещают спокойную морозную погоду.А вот в ночь с 13 на 14 марта в Норильске ожидается новый фронт, который идёт с юго-запада. Он принесёт усиление ветра до 28 м/с и повышение температуры. Некоторые интернет-источники обещают, что в субботу термометр покажет нам -1 градус.Фото Ирины Яринской