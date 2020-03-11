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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:33 NordStar проводит традиционную акцию для ветеранов Великой Отечественной войны.
15:30 Агентство развития Норильска открывает Академию креативных индустрий.
14:57 «Мастерская весенних чудес» откроется в Городском центре культуры 21 марта.
14:50 В публичной библиотеке прошла презентация сборника стихов «Норильск пишет с Дарёной Хэйл».
14:20 «Маленькие герои большой войны». Для юнармейцев в Молодёжном центре провели исторический час.
14:02 В Красноярске отменили фестиваль «Крымская весна» из-за опасности коронавируса.
13:57 Дудинская средняя школа № 4 стала участником федеральной программы «Земский учитель».
13:55 Роструд напомнил о длинных выходных и сокращённых рабочих днях в мае.
13:32 Минстрой предлагает ввести для управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций особый порядок взыскания долгов с потребителей.
13:08 Циклон, который накрыл Норильск сегодня ночью, уйдёт уже вечером. Но расслабляться не стоит: следующий фронт уже на подходе.
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663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
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