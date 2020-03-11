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11 марта 2020, 13:32



Минстрой предлагает ввести для управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций особый порядок взыскания долгов с потребителей.

Ведомство направило в правительство предложение освободить организации ЖКХ от обязанности указывать так называемые идентификаторы ответчика (данные о каком-либо его документе - серию и номер паспорта, водительского удостоверения, ИНН, СНИЛС), если у организации нет таких сведений, сообщает «Российская газета». С 1 апреля вступят в силу нормы, по которым нужно указывать эти данные в исковом заявлении в суд, что позволит избежать взыскания долга, например, с однофамильца должника. Однако эти нововведения могут парализовать взыскание долгов за ЖКУ. Законодательством не предусмотрены процедуры обязательного получения у жильцов управляющими компаниями или поставщиками воды, тепла и газа таких сведений. Из-за этого введение нормы об указании идентификаторов, которая изначально должна была начать действовать осенью прошлого года, было отложено на полгода. Как сообщила «РГ» пресс-служба минстроя, также прорабатываются механизмы, позволяющие управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям получать сведения о потребителях через ГИС ЖКХ. Предполагается, что в системе будет организована идентификация граждан через уникальные единые лицевые счета. По мнению замминистра строительства и ЖКХ Максима Егорова, сейчас жители недостаточно мотивированы своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Управляющим компаниям и поставщикам услуг нужно активизировать усилия по взысканию задолженности за ЖКУ. «Сейчас появляется все больше доступных и удобных способов оплаты ЖКУ - от личных кабинетов до автоплатежей», - отмечает Егоров. За счёт удобства оплаты в министерстве ожидают повышения платёжной дисциплины (сейчас она составляет 95-98%). Фото из открытых источников

Просмотров:163 Ведомство направило в правительство предложение освободить организации ЖКХ от обязанности указывать так называемые идентификаторы ответчика (данные о каком-либо его документе - серию и номер паспорта, водительского удостоверения, ИНН, СНИЛС), если у организации нет таких сведений, сообщает «Российская газета». С 1 апреля вступят в силу нормы, по которым нужно указывать эти данные в исковом заявлении в суд, что позволит избежать взыскания долга, например, с однофамильца должника. Однако эти нововведения могут парализовать взыскание долгов за ЖКУ. Законодательством не предусмотрены процедуры обязательного получения у жильцов управляющими компаниями или поставщиками воды, тепла и газа таких сведений. Из-за этого введение нормы об указании идентификаторов, которая изначально должна была начать действовать осенью прошлого года, было отложено на полгода.Как сообщила «РГ» пресс-служба минстроя, также прорабатываются механизмы, позволяющие управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям получать сведения о потребителях через ГИС ЖКХ. Предполагается, что в системе будет организована идентификация граждан через уникальные единые лицевые счета.По мнению замминистра строительства и ЖКХ Максима Егорова, сейчас жители недостаточно мотивированы своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Управляющим компаниям и поставщикам услуг нужно активизировать усилия по взысканию задолженности за ЖКУ.«Сейчас появляется все больше доступных и удобных способов оплаты ЖКУ - от личных кабинетов до автоплатежей», - отмечает Егоров. За счёт удобства оплаты в министерстве ожидают повышения платёжной дисциплины (сейчас она составляет 95-98%).Фото из открытых источников