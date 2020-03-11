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11 марта 2020, 13:55



Роструд напомнил о длинных выходных и сокращённых рабочих днях в мае.

30 апреля и 8 мая будут предпраздничными рабочими днями. По закону они будут укороченными - их продолжительность сокращается на один час.

Просмотров:135 Два периода длинных выходных ждут россиян в мае. В связи с празднованием Дня весны и труда россияне будут отдыхать пять дней: с 1 по 5 мая включительно. Далее с 6 по 8 мая последуют рабочие дни. А затем граждан снова ждут длинные праздники. В связи с празднованием Дня Победы страна отдыхает с 9 по 11 мая включительно.30 апреля и 8 мая будут предпраздничными рабочими днями. По закону они будут укороченными - их продолжительность сокращается на один час.