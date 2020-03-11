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11 марта 2020, 13:57



Дудинская средняя школа № 4 стала участником федеральной программы «Земский учитель».

Вакансия учителя физики Дудинской средней школы № 4 стала одной из 13 по Красноярскому краю, вошедших в перечень вакансий федеральной программы «Земский учитель» в 2020 году. По словам Людмилы Клименовой, директора Дудинской средней школы № 4, постоянного учителя физики в школе нет на протяжении двух лет. Учеников обучает педагог, приходящий из другой школы три раза в неделю. Важным условием программы является заключение трудового договора соискателя с принимающей школой не менее чем на пять лет. Приезжему «физику» будут предоставлены компенсационная выплата в размере 1 миллиона рублей, а также служебное жильё. Чтобы стать новым педагогом Дудинской средней школы № 4, претендентам необходимо зарегистрироваться на федеральном портале «Земский учитель» и подать заявку на предлагаемую школой вакансию. После этого до 15 апреля необходимо лично подать пакет документов региональному оператору в Красноярске либо направить документы почтовым отправлением. Напомним, программа «Земский учитель» в 2020 году распространится на все регионы России, однако компенсационную выплату получат лишь те педагоги, которые станут победителями конкурсного отбора и поедут работать в города и посёлки с населением менее 50 тысяч человек. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:103 Вакансия учителя физики Дудинской средней школы № 4 стала одной из 13 по Красноярскому краю, вошедших в перечень вакансий федеральной программы «Земский учитель» в 2020 году.По словам Людмилы Клименовой, директора Дудинской средней школы № 4, постоянного учителя физики в школе нет на протяжении двух лет. Учеников обучает педагог, приходящий из другой школы три раза в неделю.Важным условием программы является заключение трудового договора соискателя с принимающей школой не менее чем на пять лет. Приезжему «физику» будут предоставлены компенсационная выплата в размере 1 миллиона рублей, а также служебное жильё.Чтобы стать новым педагогом Дудинской средней школы № 4, претендентам необходимо зарегистрироваться на федеральном портале «Земский учитель» и подать заявку на предлагаемую школой вакансию. После этого до 15 апреля необходимо лично подать пакет документов региональному оператору в Красноярске либо направить документы почтовым отправлением.Напомним, программа «Земский учитель» в 2020 году распространится на все регионы России, однако компенсационную выплату получат лишь те педагоги, которые станут победителями конкурсного отбора и поедут работать в города и посёлки с населением менее 50 тысяч человек.Фото Владимира Макушкина