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11 марта 2020, 14:02



В Красноярске отменили фестиваль «Крымская весна» из-за опасности коронавируса.

В Красноярске из-за угрозы распространения коронавируса не будут проводить ставший традиционным фестиваль «Крымская весна» - об этом сообщил руководитель краевого агентства молодёжной политики Денис Антонов. Празднование в честь присоединения Крыма к Российской Федерации планировали развернуть 15 марта на Театральной площади. «В Красноярском крае заболевших коронавирусом нет. Но это не значит, что на фоне опасности распространения вируса по всему миру мы можем вести себя безответственно и рисковать здоровьем людей. Поэтому приняли решение об отмене концерта», — сообщил руководитель агентства журналистам телеканала «Енисей». Накануне на неофициальной странице в сети Instagram губернатора края Александра Усса со ссылкой на заместителя председателя краевого правительства Алексея Подкорытова появилась информация, что в Красноярском крае под контролем с подозрением на коронавирус находятся 228 человек. Все эти люди наблюдаются у врачей. Фото Newslab.ru

Просмотров:117 В Красноярске из-за угрозы распространения коронавируса не будут проводить ставший традиционным фестиваль «Крымская весна» - об этом сообщил руководитель краевого агентства молодёжной политики Денис Антонов.Празднование в честь присоединения Крыма к Российской Федерации планировали развернуть 15 марта на Театральной площади.«В Красноярском крае заболевших коронавирусом нет. Но это не значит, что на фоне опасности распространения вируса по всему миру мы можем вести себя безответственно и рисковать здоровьем людей. Поэтому приняли решение об отмене концерта», — сообщил руководитель агентства журналистам телеканала «Енисей».Накануне на неофициальной странице в сети Instagram губернатора края Александра Усса со ссылкой на заместителя председателя краевого правительства Алексея Подкорытова появилась информация, что в Красноярском крае под контролем с подозрением на коронавирус находятся 228 человек. Все эти люди наблюдаются у врачей.Фото Newslab.ru