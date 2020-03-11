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11 марта 2020, 14:20



«Маленькие герои большой войны». Для юнармейцев в Молодёжном центре провели исторический час.

10 марта в Молодёжном центре Норильска для участников местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» прошёл исторический час «Маленькие герои большой войны», посвященный детям-героям Великой Отечественной войны. Проводила мероприятие член штаба местного отделения «Юнармии», руководитель исторического блока Наталья Горланова. Юнармейцы с интересом слушали рассказ о детях-героях, которые в годы Великой Отечественной войны становились на защиту нашей Родины наравне со взрослыми. Завершился исторический час минутой молчания. Фото участников мероприятия

Просмотров:95 10 марта в Молодёжном центре Норильска для участников местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» прошёл исторический час «Маленькие герои большой войны», посвященный детям-героям Великой Отечественной войны.Проводила мероприятие член штаба местного отделения «Юнармии», руководитель исторического блока Наталья Горланова. Юнармейцы с интересом слушали рассказ о детях-героях, которые в годы Великой Отечественной войны становились на защиту нашей Родины наравне со взрослыми.Завершился исторический час минутой молчания.Фото участников мероприятия