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11 марта 2020, 14:50



В публичной библиотеке прошла презентация сборника стихов «Норильск пишет с Дарёной Хэйл».

Книга стала подарком норильским писателям, которые принимали участие в экспериментальной творческой лаборатории в рамках проекта «Северный тревелог». Он реализован при поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель» и Музея Норильска. В сборник вошло около 70 произведений норильчан: поэзия и проза. Самой юной писательнице - всего 10 лет. Стихотворения норильчан большей частью посвящены Норильску, а потому было решено проиллюстрировать сборник фотографиями нашего города. Свои работы в книге разместил фотограф Александр Харитонов. На презентацию из Красноярска была приглашена и сама писательница - Дарёна Хэйл, которая отобрала произведения норильчан, отредактировала их и выступила в роли автора-составителя. Фото организаторов мероприятия

Просмотров:102 Книга стала подарком норильским писателям, которые принимали участие в экспериментальной творческой лаборатории в рамках проекта «Северный тревелог». Он реализован при поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель» и Музея Норильска. В сборник вошло около 70 произведений норильчан: поэзия и проза. Самой юной писательнице - всего 10 лет. Стихотворения норильчан большей частью посвящены Норильску, а потому было решено проиллюстрировать сборник фотографиями нашего города. Свои работы в книге разместил фотограф Александр Харитонов.На презентацию из Красноярска была приглашена и сама писательница - Дарёна Хэйл, которая отобрала произведения норильчан, отредактировала их и выступила в роли автора-составителя.Фото организаторов мероприятия