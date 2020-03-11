Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42817

11 марта 2020, 14:57



«Мастерская весенних чудес» откроется в Городском центре культуры 21 марта.

Городской центр культуры приглашает всех норильчан на фестиваль ремёсел. Гостей фестиваля ждут выставки и мастер-классы от мастеров прикладного творчества и крафт-искусства Большого Норильска. Мастер-классы проведут и профессионалы школы кожевенного ремесла I LOVE KRAFT, первой в стране школы кожевенного ремесла. Мастера-преподаватели с многолетним опытом работы расскажут об особенностях работы с кожей и помогут участникам сшить своими руками прекрасные кожаные изделия. А на главной сцене города пройдёт творческая фольклорная программа от ведущих коллективов.

Просмотров:104 Городской центр культуры приглашает всех норильчан на фестиваль ремёсел. Гостей фестиваля ждут выставки и мастер-классы от мастеров прикладного творчества и крафт-искусства Большого Норильска. Мастер-классы проведут и профессионалы школы кожевенного ремесла I LOVE KRAFT, первой в стране школы кожевенного ремесла. Мастера-преподаватели с многолетним опытом работы расскажут об особенностях работы с кожей и помогут участникам сшить своими руками прекрасные кожаные изделия.А на главной сцене города пройдёт творческая фольклорная программа от ведущих коллективов.