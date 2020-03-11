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11 марта 2020, 14:57

«Мастерская весенних чудес» откроется в Городском центре культуры 21 марта.


Городской центр культуры приглашает всех норильчан на фестиваль ремёсел. Гостей фестиваля ждут выставки и мастер-классы от мастеров прикладного творчества и крафт-искусства Большого Норильска. Мастер-классы проведут и профессионалы школы кожевенного ремесла I LOVE KRAFT, первой в стране школы кожевенного ремесла. Мастера-преподаватели с многолетним опытом работы расскажут об особенностях работы с кожей и помогут участникам сшить своими руками прекрасные кожаные изделия.
А на главной сцене города пройдёт творческая фольклорная программа от ведущих коллективов.

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    Список новостей

 11 марта 2020 
17:33   NordStar проводит традиционную акцию для ветеранов Великой Отечественной войны. 15:30   Агентство развития Норильска открывает Академию креативных индустрий.
14:57   «Мастерская весенних чудес» откроется в Городском центре культуры 21 марта. 14:50   В публичной библиотеке прошла презентация сборника стихов «Норильск пишет с Дарёной Хэйл».
14:20   «Маленькие герои большой войны». Для юнармейцев в Молодёжном центре провели исторический час. 14:02   В Красноярске отменили фестиваль «Крымская весна» из-за опасности коронавируса.
13:57   Дудинская средняя школа № 4 стала участником федеральной программы «Земский учитель». 13:55   Роструд напомнил о длинных выходных и сокращённых рабочих днях в мае.
13:32   Минстрой предлагает ввести для управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций особый порядок взыскания долгов с потребителей. 13:08   Циклон, который накрыл Норильск сегодня ночью, уйдёт уже вечером. Но расслабляться не стоит: следующий фронт уже на подходе.
12:47   В Устав Норильска будут внесены изменения, касающиеся деятельности депутатов. 12:03   Подведены итоги конкурса антикоррупционной социальной рекламы.
11:19   Музей Норильска приглашает к обсуждению лучшего сценария нового пространства. 11:19   Начинающих и опытных предпринимателей приглашают на первый норильский бизнес-форум «В центре внимания».
10:18   Норильчанам рекомендуют лишний раз не выходить на улицу из-за сильного ветра.

 10 марта 2020 
18:02   В Норильске завершается розыгрыш Кубка города по армрестлингу. 18:00   «Щедрая весна» поможет норильчанам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
17:43   В Норильске прошёл турнир по мини-футболу, посвящённый памяти первого директора спортшколы № 6 Владимира Сергеева. 17:38   В Норильске прошёл традиционный турнир по боксу «Заполярный ринг».
17:31   За сутки в Норильске потеплеет почти на 30 градусов. 17:22   Норильские юниоры стали четвёртыми в финальном этапе первенства России по мини-футболу.
16:58   33 норильских богатыря перевели более 700 тысяч рублей аферистке с дальних берегов. 16:56   В 15-м туре Суперлиги «Норильскому никелю» противостоял действующий чемпион страны – «Тюмень».
16:22   Решение о федеральном финансировании реновации в Норильске ожидается к середине года. 16:12   На модернизацию библиотек в Красноярском крае потратят 174 млн рублей.
15:51   Ненецкая писательница Анна Неркаги номинирована на Нобелевскую премию по литературе. 15:18   Норильчанин предстанет перед судом за организацию «резиновой» квартиры.
14:54   До 1 июля 2020 года всем, кто получает пенсию через банк, необходимо оформить карту национальной платёжной системы «МИР». 14:35   Ты композитор? Есть шанс спеть с гостем Театральной ночи Димой Рубиным. Заявки ждут в Норильском драмтеатре.
14:26   20 марта - день бесплатной юридической помощи в Норильске. 13:38   Стартует городской конкурс социальных проектов среди национально-культурных объединений Норильска.
13:03   Из космоса - на лёд. Создан программный комплекс для изучения арктических почв при помощи спутниковых данных. 13:01   В ГЦК открылось «Агентство «МММ»: Мужчина Может Многое».
13:00   Фестиваль детского творчества «Веснушки» объединит более 200 участников. 11:43   «сНежное дыхание весны» почувствовали талнахчанки накануне Международного женского дня.
11:20   В Норильске возобновил работу военизированный горноспасательный отряд МЧС России. 11:04   Неожиданное продолжение получила история испанских моряков, отбывавших наказание в Норильске.

 6 марта 2020 
17:06   Фонд развития моногородов приглашает молодёжь из моногородов принять участие в Международном конкурсе «Послы Победы». 16:59   Адвокат хотел подкупить замначальника полиции, чтобы тот замял проверку в отношении его клиента.
15:08   Сегодня в театре премьера. Знаменитые похождения великого комбинатора зрителю представляет режиссёр Яков Ломкин. 15:04   Внесены изменения в правила эксплуатации беспилотников.
14:38   Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в Арктике до 2035 года. 13:19   В 15-м туре Суперлиги МФК «Норильский никель» сыграет с действующим чемпионом - «Тюменью». Представляем соперника норильчан.
13:18   Весенняя «Подарошная» приглашает норильчан посетить благотворительную ярмарку изделий ручной работы. 13:15   Норильские дети - за безопасную дорогу!
13:13   Юрий Захаринский получил удостоверение кандидата в депутаты Законодательного собрания Красноярского края. 12:47   Фестиваль швейцарской культуры пройдёт в Норильске 10-13 марта.
12:46   Кинокомплекс «Родина» приглашает юных норильчан на бесплатные показы мультфильмов в рамках Всероссийского конкурса анимационного кино. 12:45   Более 300 норильчан получили помощь в рамках акции «Февраль добрых дел».
12:45   Интернет - в глубинку края. Власти намерены к концу 2021 года подключить к широкополосному интернету все государственные учреждения, школы и объекты медицины в районах Крайнего Севера.




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