Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42818

11 марта 2020, 15:30



Агентство развития Норильска открывает Академию креативных индустрий.

Академия креативных индустрий 2020 года – это два образовательных курса: event-компетенций и декоративно-прикладного искусства. Программа первого уже сформирована. Она включает обучающие модули цикла «Мастерская городских событий», лекции и интенсивы от экспертов в области ивента, а главное – практику на проектах агентства: Фестивале подлёдной рыбалки на Енисее, LifeStyle-фестивале «Север» и «Большом Аргише». Слушателям курса event-компетенций предстоит погрузиться во все тонкости организационного процесса: от формирования идеи и написания концепции до построения логистических схем и монтажных работ. Обучение начнётся уже в эти выходные. 14 и 15 марта будущих event-специалистов ждёт двухдневный интенсив школы фестивалей Seasons. Его проведут главный редактор журнала Seasons of life, генеральный директор Seasons Project Ольга Сергеева и директор фестивалей Seasons Алёна Селезнёва. Ещё два спикера присоединятся к занятиям по видеосвязи: креативный директор фестивалей Seasons Ольга Лесникова и PR-директор Александра Барсенкова. В первый день эксперты расскажут об истории фестиваля, особенностях командной работы, нюансах оформления площадок и их наполнении. В воскресенье, 15 марта, разговор пойдёт о форматах фестиваля и их продвижении: посредством работы с аудиторией, СМИ, социальных сетей и других инструментов. Также будет обсуждаться технический блок и возможности привлечения коммерческих структур. Присоединиться к слушателям курса event-компетенций может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке: https://arnorilsk.timepad.ru/event/1280983/. Обучение продлится с марта по декабрь. По итогам прохождения курса слушателям предстоит сдать экзамен и пройти собеседование. Выпускники, успешно прошедшие обучение, войдут в состав проектных команд, которые, как ожидается, смогут не только реализовывать ежегодные события, но и запустить с нуля новый проект. Фото Марины Пешковой

Просмотров:115 Это новый большой проект, цель которого сформировать команды для организации и проведения масштабных городских и не только событий.Академия креативных индустрий 2020 года – это два образовательных курса: event-компетенций и декоративно-прикладного искусства.Программа первого уже сформирована. Она включает обучающие модули цикла «Мастерская городских событий», лекции и интенсивы от экспертов в области ивента, а главное – практику на проектах агентства: Фестивале подлёдной рыбалки на Енисее, LifeStyle-фестивале «Север» и «Большом Аргише».Слушателям курса event-компетенций предстоит погрузиться во все тонкости организационного процесса: от формирования идеи и написания концепции до построения логистических схем и монтажных работ. Обучение начнётся уже в эти выходные. 14 и 15 марта будущих event-специалистов ждёт двухдневный интенсив школы фестивалей Seasons. Его проведут главный редактор журнала Seasons of life, генеральный директор Seasons Project Ольга Сергеева и директор фестивалей Seasons Алёна Селезнёва. Ещё два спикера присоединятся к занятиям по видеосвязи: креативный директор фестивалей Seasons Ольга Лесникова и PR-директор Александра Барсенкова.В первый день эксперты расскажут об истории фестиваля, особенностях командной работы, нюансах оформления площадок и их наполнении. В воскресенье, 15 марта, разговор пойдёт о форматах фестиваля и их продвижении: посредством работы с аудиторией, СМИ, социальных сетей и других инструментов. Также будет обсуждаться технический блок и возможности привлечения коммерческих структур.Присоединиться к слушателям курса event-компетенций может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке: https://arnorilsk.timepad.ru/event/1280983/.Обучение продлится с марта по декабрь. По итогам прохождения курса слушателям предстоит сдать экзамен и пройти собеседование. Выпускники, успешно прошедшие обучение, войдут в состав проектных команд, которые, как ожидается, смогут не только реализовывать ежегодные события, но и запустить с нуля новый проект.Фото Марины Пешковой