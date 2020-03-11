Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42819

11 марта 2020, 17:33



NordStar проводит традиционную акцию для ветеранов Великой Отечественной войны.

Она приурочена к празднованию 75-й годовщины Победы и организована для того, чтобы ветераны могли принять участие в торжественных мероприятиях, навестить друзей, родных и однополчан, посетить памятные места в разных уголках нашей страны. Об этом сообщается на сайте авиакомпании. В дни майских праздников NordStar предлагает бесплатные перелёты с 1 по 12 мая 2020 года участникам и инвалидам Великой Отечественной войны по любому регулярному направлению маршрутной сети. Для оформления авиабилетов достаточно обратиться в любое авиабилетное агентство города и предъявить документы. Также бесплатный билет может быть оформлен для одного пассажира, сопровождающего ветерана в поездке. С полным перечнем граждан, имеющих право на бесплатный перелёт в дни майских праздников, можно ознакомиться на сайте авиакомпании.

Просмотров:222 Она приурочена к празднованию 75-й годовщины Победы и организована для того, чтобы ветераны могли принять участие в торжественных мероприятиях, навестить друзей, родных и однополчан, посетить памятные места в разных уголках нашей страны. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.В дни майских праздников NordStar предлагает бесплатные перелёты с 1 по 12 мая 2020 года участникам и инвалидам Великой Отечественной войны по любому регулярному направлению маршрутной сети. Для оформления авиабилетов достаточно обратиться в любое авиабилетное агентство города и предъявить документы. Также бесплатный билет может быть оформлен для одного пассажира, сопровождающего ветерана в поездке.С полным перечнем граждан, имеющих право на бесплатный перелёт в дни майских праздников, можно ознакомиться на сайте авиакомпании.