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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
10:21 Второй день подряд на НМЗ актировка.
10:19 НТЭК объяснил корректировку платежей за отопление.
19:04 Завершился муниципальный конкурс «Лучший по профессии в сфере ЖКХ».
18:17 «Легенды хоккея» возвращаются. В Норильске в четвёртый раз состоится благотворительный матч.
17:44 Число отремонтированных в Норильске домов выросло в 4 раза.
17:33 NordStar проводит традиционную акцию для ветеранов Великой Отечественной войны.
15:30 Агентство развития Норильска открывает Академию креативных индустрий.
14:57 «Мастерская весенних чудес» откроется в Городском центре культуры 21 марта.
14:50 В публичной библиотеке прошла презентация сборника стихов «Норильск пишет с Дарёной Хэйл».
14:20 «Маленькие герои большой войны». Для юнармейцев в Молодёжном центре провели исторический час.
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663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
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