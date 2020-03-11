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11 марта 2020, 17:44



Число отремонтированных в Норильске домов выросло в 4 раза.

«На 2019 год фонду была поставлена сложная задача – отремонтировать 2109 многоквартирных домов. В том числе по плану 2019 года 1310 домов и 799 по плану прошлых лет. Работы были завершены на 1 546 домах», - сообщил докладчик. Для повышения эффективности организации работ в отдалённых районах края созданы территориальные подразделения отдела строительного контроля в Ачинске, Минусинске, Зеленогорске, Лесосибирске. Сейчас идёт подбор сотрудников для Норильска. Как отметил Олег Смирнов, размещение специалиста фонда в непосредственной близости к месту проведения работ позволяет увеличить частоту контрольных выездов и тем самым повысить качество выполнения ремонтов. В 2019 году увеличено количество состоявшихся конкурентных процедур, по результатам которых заключены договоры. По итогам 2018 года состоялось 65% аукционов на сумму 6 млрд 692 млн рублей. В 2019 году – уже 91% на сумму 8 млрд 246 млн рублей. В прошлом году выполнено больше работ по капремонту, чем за два предыдущих года. Всего в 2017 и 2018 годах работы проведены в 1 466 многоквартирных домах, в 2019-м – в 1 546. Например, в Норильске в 2019 году число отремонтированных домов выросло в 4 раза в сравнении с 2018-м, в Зеленогорске – в 12 раз, в Минусинске – в 8 раз. Фото Ирины Яринской

Просмотров:214 Директор Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Олег Смирнов выступил на заседании профильного комитета регионального парламента с информацией о результатах реализации программы капремонта на территории Красноярского края в 2019 году.«На 2019 год фонду была поставлена сложная задача – отремонтировать 2109 многоквартирных домов. В том числе по плану 2019 года 1310 домов и 799 по плану прошлых лет. Работы были завершены на 1 546 домах», - сообщил докладчик.Для повышения эффективности организации работ в отдалённых районах края созданы территориальные подразделения отдела строительного контроля в Ачинске, Минусинске, Зеленогорске, Лесосибирске. Сейчас идёт подбор сотрудников для Норильска. Как отметил Олег Смирнов, размещение специалиста фонда в непосредственной близости к месту проведения работ позволяет увеличить частоту контрольных выездов и тем самым повысить качество выполнения ремонтов.В 2019 году увеличено количество состоявшихся конкурентных процедур, по результатам которых заключены договоры. По итогам 2018 года состоялось 65% аукционов на сумму 6 млрд 692 млн рублей. В 2019 году – уже 91% на сумму 8 млрд 246 млн рублей.В прошлом году выполнено больше работ по капремонту, чем за два предыдущих года. Всего в 2017 и 2018 годах работы проведены в 1 466 многоквартирных домах, в 2019-м – в 1 546. Например, в Норильске в 2019 году число отремонтированных домов выросло в 4 раза в сравнении с 2018-м, в Зеленогорске – в 12 раз, в Минусинске – в 8 раз.Фото Ирины Яринской