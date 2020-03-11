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11 марта 2020, 18:17



«Легенды хоккея» возвращаются. В Норильске в четвёртый раз состоится благотворительный матч.

Уже 21 марта на лёд Дворца спорта «Арктика» сразиться с норильскими хоккеистами выйдут звёзды – Павел Буре, Игорь Ларионов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский и другие легенды отечественного хоккея. В составе «легендарной» команды к игре присоединится и глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги, трёхкратный обладатель Кубка «Легенд», президент «Норникеля» Владимир Потанин. Перед матчем состоится встреча легенд с болельщиками и любителями хоккея. Кроме того, воспитанники спортивных школ Норильска и Дудинки получат мастер-класс от «звёздного» поколения хоккеистов. Как и в прежние годы, пригласительные билеты на звёздную встречу будут реализовываться в обмен на добровольные пожертвования. Собранную сумму, удвоенную «Норникелем», передадут в спортивные учреждения региона. Напомним, в прошлом году, после увеличения, сумма составила 3 081 300 рублей. Два сертификата, более чем на полтора миллиона каждый, передали двум спортивным школам Норильска и Дудинки, занимающимся развитием хоккея. Юные спортсмены получили новый спортивный инвентарь, тренажёры, экипировку, а главное – возможность продемонстрировать полученные спортивные навыки и сразиться с достойными соперниками на выездных соревнованиях по хоккею и летних тренировочных сборах. Общая же сумма собранных средств, направленных на развитие хоккея на нашей территории, составила уже больше 8 млн рублей. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:237 Встреча пройдёт между командой «Легенды хоккея» и городской командой Ночной хоккейной лиги, под эгидой которой и пройдёт событие.Уже 21 марта на лёд Дворца спорта «Арктика» сразиться с норильскими хоккеистами выйдут звёзды – Павел Буре, Игорь Ларионов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский и другие легенды отечественного хоккея. В составе «легендарной» команды к игре присоединится и глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги, трёхкратный обладатель Кубка «Легенд», президент «Норникеля» Владимир Потанин.Перед матчем состоится встреча легенд с болельщиками и любителями хоккея. Кроме того, воспитанники спортивных школ Норильска и Дудинки получат мастер-класс от «звёздного» поколения хоккеистов.Как и в прежние годы, пригласительные билеты на звёздную встречу будут реализовываться в обмен на добровольные пожертвования. Собранную сумму, удвоенную «Норникелем», передадут в спортивные учреждения региона. Напомним, в прошлом году, после увеличения, сумма составила 3 081 300 рублей. Два сертификата, более чем на полтора миллиона каждый, передали двум спортивным школам Норильска и Дудинки, занимающимся развитием хоккея. Юные спортсмены получили новый спортивный инвентарь, тренажёры, экипировку, а главное – возможность продемонстрировать полученные спортивные навыки и сразиться с достойными соперниками на выездных соревнованиях по хоккею и летних тренировочных сборах. Общая же сумма собранных средств, направленных на развитие хоккея на нашей территории, составила уже больше 8 млн рублей.Фото Владимира Макушкина