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11 марта 2020, 19:04



Завершился муниципальный конкурс «Лучший по профессии в сфере ЖКХ».

Напомним, конкурс профмастерства приурочен к Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, а также к 80-летию ЖКХ в Норильске. Помимо сварщиков, свои знания и умения продемонстрировали электромонтёры, сантехники и диспетчеры. Победителей конкурса наградят на сцене Городского центра культуры во время праздничного мероприятия. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:203 Сегодня в производственных мастерских Норильского техникума промышленных технологий и сервиса прошёл его последний этап – состязания сварщиков. Повелителям огненной дуги шести управляющих компаний и студенту НТПТиС требовалось быстро, качественно и в не меньшей степени аккуратно произвести соединение труб, что обычно делается на стояках. По суммарным результатам теоретического и практического этапов больше всех – 9 баллов – набрал представитель УК «Город» Сафа Агаджанов, по 8,5 балла набрали оба его преследователя, но второе место за скорость присудили работнику «Талнахбыта» Владимиру Полищуку, а третье – сотруднику «ЖКС» Игорю Эдикову. Четвёртое поощрительное место было единодушно отдано студенту техникума Александру Журавелю, который хоть и варил стояк дольше всех, но для начинающего сварщика первая работа с оцинкованной трубой выглядела многообещающе.Напомним, конкурс профмастерства приурочен к Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, а также к 80-летию ЖКХ в Норильске. Помимо сварщиков, свои знания и умения продемонстрировали электромонтёры, сантехники и диспетчеры. Победителей конкурса наградят на сцене Городского центра культуры во время праздничного мероприятия.Фото Дениса Кожевникова