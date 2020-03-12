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12 марта 2020, 10:19



НТЭК объяснил корректировку платежей за отопление.

Как пояснили в НТЭК, это связано с тем, что норильчане оплачивают услуги по отоплению равными суммами в течение года по данным предшествующего года. В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг РФ оплата за отопление осуществляется одним из двух способов – либо в течение только отопительного периода, либо равномерно в течение календарного года – ежемесячно. Какой порядок оплаты будет в регионе, определяет сам субъект. По решению правительства Красноярского края для Норильска выбран второй способ. «Поэтому весь 2019 год к оплате предъявляли одинаковую величину на отопление, определённую на основании данных предшествующего, 2018 года. Если дом в 2018 году не был оборудован общедомовым прибором учёта, то ежемесячная плата определялась как 1/12 от объёма нормативного потребления в отопительный период. Если же в нём установили ОДПУ, то ежемесячный платёж определялся как 1/12 от фактического объёма за 2018 год, зафиксированного по показаниям счётчика. ОДПУ находятся на обслуживании управляющих компаний, и показания по этим приборам фиксируются представителями УК», - сообщили в НТЭК. По окончании 2019 года, в соответствии с действующим законодательством, при таком способе оплаты в течение первого квартала 2020 года НТЭК был обязан произвести корректировку размера платы за коммунальную услугу по отоплению на фактические объёмы по показаниям ОДПУ. «То есть отнять от фактического объёма величину, уже выставленную ранее в платёжных документах за 12 месяцев 2019 года. Полученная разница и есть величина перерасчёта, которая может быть как положительной, так и отрицательной. Положительная – влечёт за собой доначисление за коммунальную услугу по отоплению, а отрицательная – уменьшение размера платы», - пояснили в НТЭК. Специалисты компании также отметили, что в одном доме корректировка у одних может быть положительная, а у других – отрицательная. Эта ситуация возникает ввиду сезонности использования услуги по отоплению и в случае если сменился потребитель. В феврале корректировку платы по отоплению уже произвели по большинству домов Норильска. Результаты перерасчётов отражены в платёжных документах за февраль в столбце «Перерасчёты». По оставшимся 68 домам перерасчёт сделают в марте. За разъяснениями о порядке и сумме перерасчёта следует обращаться в «Энергосбыт» НТЭКа по адресу: пл. Металлургов, 9 (вход с торца, правое крыльцо) или по телефону 25-75-75. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:78 После получения квитанций на оплату коммунальных услуг за февраль у многих норильчан возникли вопросы. Они вызваны суммами перерасчётов. У кого-то цифры положительные - для доначисления платы за отопление, а у кого-то, наоборот, отрицательные – для уменьшения.Как пояснили в НТЭК, это связано с тем, что норильчане оплачивают услуги по отоплению равными суммами в течение года по данным предшествующего года. В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг РФ оплата за отопление осуществляется одним из двух способов – либо в течение только отопительного периода, либо равномерно в течение календарного года – ежемесячно. Какой порядок оплаты будет в регионе, определяет сам субъект. По решению правительства Красноярского края для Норильска выбран второй способ.«Поэтому весь 2019 год к оплате предъявляли одинаковую величину на отопление, определённую на основании данных предшествующего, 2018 года. Если дом в 2018 году не был оборудован общедомовым прибором учёта, то ежемесячная плата определялась как 1/12 от объёма нормативного потребления в отопительный период. Если же в нём установили ОДПУ, то ежемесячный платёж определялся как 1/12 от фактического объёма за 2018 год, зафиксированного по показаниям счётчика. ОДПУ находятся на обслуживании управляющих компаний, и показания по этим приборам фиксируются представителями УК», - сообщили в НТЭК.По окончании 2019 года, в соответствии с действующим законодательством, при таком способе оплаты в течение первого квартала 2020 года НТЭК был обязан произвести корректировку размера платы за коммунальную услугу по отоплению на фактические объёмы по показаниям ОДПУ.«То есть отнять от фактического объёма величину, уже выставленную ранее в платёжных документах за 12 месяцев 2019 года. Полученная разница и есть величина перерасчёта, которая может быть как положительной, так и отрицательной. Положительная – влечёт за собой доначисление за коммунальную услугу по отоплению, а отрицательная – уменьшение размера платы», - пояснили в НТЭК.Специалисты компании также отметили, что в одном доме корректировка у одних может быть положительная, а у других – отрицательная. Эта ситуация возникает ввиду сезонности использования услуги по отоплению и в случае если сменился потребитель.В феврале корректировку платы по отоплению уже произвели по большинству домов Норильска. Результаты перерасчётов отражены в платёжных документах за февраль в столбце «Перерасчёты». По оставшимся 68 домам перерасчёт сделают в марте.За разъяснениями о порядке и сумме перерасчёта следует обращаться в «Энергосбыт» НТЭКа по адресу: пл. Металлургов, 9 (вход с торца, правое крыльцо) или по телефону 25-75-75.Фото Владимира Макушкина